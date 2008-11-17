Главное на 17 ноября (день)

Основная тема первой половины сегодняшнего дня - заявление Президента. В.Ющенко призвал правительство в течение двух недель внести в ВР новый проект государственного бюджета на 2009 год.

Сегодня во время общенационального антикризисного совещания он сказал: «Через две недели новый украинский бюджет должен быть в парламенте». При этом он отметил, что парламент, в свою очередь, не должен затягивать процесс его рассмотрения, поскольку это «один из ключевых моментов в ответе на то, как бороться с кризисом».

Законопроект Кабинета министров о госбюджете на 2009 год был зарегистрирован в Верховной Раде Украины 15 сентября. Согласно документу, доходы Госбюджета на 2009 год составляют 288 млрд. 98 млн. 60,9 тыс. грн., расходы - 302 млрд. 184 млн. 689,1 тыс. грн. Правительство определило дефицит Государственного бюджета в объеме 17,4 млрд. грн., или 1,37% ВВП. Документ был отозван из ВР.

Еще одно событие дня - Кабинет министров и руководители предприятий химической промышленности подписали Меморандум о взаимопонимании.

Со стороны правительства документ подписала премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, а также министр промышленной политики Владимир Новицкий. Со стороны представителей отрасли документ подписали руководители «Северодонецкого объединения «Азот», «Концерна «Стирол», «Ривнеазота», «Азота» (г. Черкассы) и ряда других предприятий отрасли.

В рамках Меморандума Кабинет министров, в частности, инициирует снижение налога на прибыль для химпредприятий до 20% в случае ее реинвестирования на покупку основных фондов III группы.

Кроме того, предусмотрено увеличение срока возврата валютной выручки для химпредприятий до 360 дней при заказе энергосберегающего импортного оборудования. Также правительство обязуется обеспечить возмещение НДС в течение пяти дней со дня подачи декларации за прошлый месяц, дополнить перечень и объемы энергосберегающих материалов и оборудования, которые освобождаются от ввозных пошлин.

Предполагает также возобновление действия Ашгабадского соглашения в части ввоза в Украину по кооперации товаров для предприятий.

Кабинет министров обязуется обеспечить неповышение тарифов на транспортировку газа для химпредприятий, мораторий на повышение цен на электроэнергию.

Кроме того, правительство обязуется обеспечить стабильность тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом для химпредприятий.

Правительство намерено направить часть кредитных ресурсов, привлеченных у международных организаций, на стабилизацию экономики и льготное кредитование химических предприятий.

При этом стоит отметить, что, по словам Ю.Тимошенко, в среду, 19 ноября, Кабмин намерен принять ряд документов для стабилизации работы химической промышленности.

Не обошлось в первой половине дня без скандала. Федерация профсоюзов Украины обратилась к Президенту В.Ющенко, генпрокурору Александру Медведько и премьер-министру Ю.Тимошенко с требованием отреагировать на нарушение законных прав профсоюзов и защитить их от силового захвата.

Как заявил на пресс-конференции и.о. председателя ФПУ Игорь Луцишин: “В большинстве областей Украины осуществлены попытки захвата и удержания домов областных профсоюзных объединений – членских организаций ФПУ и Дома союзов в Киеве. Захватывая служебные помещения, нападающие ломали входные двери, оборудование, похищали печати”.

По его словам, данные события являются крайне опасными для стабильности в украинском обществе. В то же время, и.о. председателя ФПУ воздержался от прямых обвинений в адрес Национального форума профсоюзов в рейдерском захвате членских организаций ФПУ.

Напомним, сегодня Федерация профсоюзов Украины заявила, что в воскресенье, 16 ноября, состоялись силовые акции с целью захвата помещений, документов и печатей ряда областных и отраслевых профсоюзных организаций – членов ФПУ.

Рассматривались сегодня и вопросы тарифной политики в ЖКХ. АМК настаивает на необходимости создания Нацкомиссии регулирования рынка коммунальных услуг. По мнению и.о. главы комитета Александра Мельниченко, создание независимого органа в сфере коммунальных услуг позволило бы осуществлять регулирование тарифов. Он также подчеркнул, что Антимонопольный комитет намерен не допустить вступления в силу новых тарифов на услуги ЖКХ для коммерческих структур Киева.

Не прошла первая половина дня без событий в политической жизни. После совещания руководителей фракций и руководства ВР первый заместитель Председателя парламента Александр Лавринович сообщил, что ВР завтра первым вопросом будет рассматривать избрание спикера парламента.

Он отметил, что в случае положительного решения этого вопроса будет сформирована повестка дня из нескольких законопроектов, которые носят преимущественно социальный характер.