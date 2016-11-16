Украина и Франция договорились о сотрудничестве в оборонной сфере

Украина и Франция подписали план двустороннего сотрудничества между Министерством обороны, Генеральным штабом Вооруженных сил Украины и Министерством обороны и Штабом Вооруженных сил Французской Республики на 2017 год.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Украины, данный документ был подписан по итогам 22-го заседания украинско-французской комиссии по вопросам двустороннего оборонного сотрудничества. В частности, помимо утверждения вышеупомянутого плана, стороны обсудили вопросы региональной безопасности.

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Делегацию Министерства обороны Украины на заседании данной комиссии возглавил директор департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества ведомства генерал-майор Анатолий Петренко.

Как сообщал УНИАН, согласно проекту госбюджета-2017, бюджет Минобороны в следующем году планируется увеличить по сравнению с 2016 годом на 15% - до 64 миллиардов гривень. Вместе с тем, пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк в начале октября сообщил, что в министерстве хотят, чтобы финансирование ведомства в 2017 году было увеличено до 108 миллиардов гривень.

Позже президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон о внесении изменений в Государственный бюджет на 2016 год и дополнительном выделении 7,1 миллиарда гривень на финансирование вопросов безопасности и обороны.