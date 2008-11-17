«Союз-Виктан» внедрил новый элемент защиты «Знак чистоты»

В ноябре торговая марка «Союз-Виктан» завершила разработку нового уникального для алкогольного рынка Украины элемента защиты под названием «Знак чистоты». Реализацию проекта взяла на себя крупнейшая украинская типография «Марбел-Рогань». Благодаря ноу-хау бренд «Союз-Виктан», известный своими инновациями, рассчитывает на прирост продаж в период новогоднего сезона до 30%.

Новый элемент защиты представляет собой термознак в виде бриллианта. Располагается в нижней части бутылки и покрывается специальной термохромной краской, которая при охлаждении до 14°С приобретает синий цвет. Как отмечают в компании, такой элемент – больше чем защита, поскольку дает возможность потребителю употреблять продукт при идеальном температурном режиме.

«Уникальность внедренного нами элемента защиты торговой марки «Союз-Виктан» заключается в том, что впервые в Украине в этикетке был использован термохромный элемент, меняющий цвет при изменении температуры. Подделать такой элемент невозможно, так как краска производится в Европе, является уникальной и крайне дорогостоящей. На апробирование данного элемента и эксперименты нашими специалистами было потрачено около двух месяцев, а общие инвестиции составили более 400 тыс. евро», - отметил руководитель продаж «Марбел-Рогань» Альбина Кудрявцева.

«Использование термохромных красок при печати этикеток широко используется в Европе. Торговая марка «Союз-Виктан» стала первой украинской алкогольной компанией, которая внедрила подобную технологию. Теперь наш продукт еще более надежно защищен и уникален», - комментирует бренд-менеджер торговой марки «Союз-Виктан» Татьяна Меджитова.

Линейка водок «Союз-Виктан Классик», «Союз-Виктан Премиал», «Союз-Виктан Гран-При» продается в средне-высоком ценовом сегменте (18-20грн). Особенностью линейки является особая чистота водки, достигающаяся за счет «кристальной» фильтрации с использованием природных драгоценных минералов и металлов (горный хрусталь, гранат, кремний, серебро, золото, платина). Разливается продукция в бутылки 0,375л., 0,5л., 0,7л.,1,0л.

«Союз-Виктан» (Украина) - крупнейший отечественный производитель алкогольных напитков, украинская часть группы компании «Союз-Виктан». Предприятие основано в 1994 году на этапе формирования украинского алкогольного рынка. Основное производство сосредоточено в Крыму, на одном из крупнейших в Европе алкогольных заводов, открытом в 2000-ом году.

Основной бизнес компании - производство и дистрибуция алкогольных напитков. В ассортименте - водки классические и особые ТМ «Союз-Виктан», «Medoff», «Мърная». Также в портфеле компании слабоалкогольные негазированные напитки на основе натурального сока под ТМ «Longer»

Компания первой в отрасли, внедрила международный стандарт качества ISO 9001 и международный стандарт безопасности пищевой продукции ISO 22000:2005. В 2008 году, одной из первых в Украине, компания внедрила экологический сертификат ISO 14001, гарантирующий чистоту напитков и безопасность производства для окружающей среды.

Компания обладает собственной системой дистрибуции. Дистрибуционная сеть одна из крупнейших в Украине - насчитывает 29 филиалов и напрямую сотрудничает с торговыми точками, обеспечивающими 95% национальных продаж алкоголя.