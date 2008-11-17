19 ноября Кабмин утвердит проект реконструкции НСК “Олимпийский”

Кабинет министров Украины на своем следующем заседании 19 ноября рассмотрит и утвердит концептуальный проект (технико-экономическое обоснование) реконструкции Национального спортивного комплекса “Олимпийский”.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Иван Васюник сегодня на заседании Межведомственной антикризисной группы по реконструкции НСК.

И.Васюник, в частности, сказал, что на сегодняшнем заседании было еще раз рассмотрено ТЭО реконструкции с тем, чтобы в среду, 19 ноября, вынести его на заседание правительства и утвердить.

“Это значит, что проект НСК “Олимпийский” входит в важнейшую фазу – сняты все формальные вещи по началу строительства. Одобряется технико-экономическое обоснование, правительство и в дальнейшем подтверждает, что оно как финансировало, так и в полной мере будет финансировать этот проект”, - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщалось, в конце октября концептуальный проект (технико-экономическое обоснование) реконструкции НСК “Олимпийский”, разработанный немецкой компанией GMP, был одобрен архитектурно-градостроительными советами Министерства регионального развития и строительства и Киевской городской госадминистрации.