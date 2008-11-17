Главное на 17 ноября (вечер)

Главным заявляем во второй половине сегодняшнего дня можно назвать сообщение пресс-секретаря Президента Ирины Ванниковой о том, что, по мнению главы государства, банковская система Украины стабилизировалась.

«Банковская система стабилизировалась и выровнялась. Кризисная точка осталась позади», - сообщила И.Ванникова позицию Президента.

Она сказала, что в четверг, 20 ноября, В.ЮЩЕНКО примет участие в совещании с ведущими украинскими банкирами, которое состоится в Нацбанке Украины. Его цель - оценить эффективность правительственных шагов по финансовой и курсовой стабилизации и предложить дальнейшие антикризисные меры в банковской сфере.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, Президент убежден, что ситуация в Украине «не дает критического повода для пессимизма”.

«Украина смогла оперативно отреагировать на первые вызовы финансового кризиса. Более того, мы получили шанс для экономических трансформаций и проведения структурных реформ», - сказала И.ВАННИКОВА, высказывая позицию Президента.

Не обошлось во второй половине дня и без заявлений в энергетической сфере. Министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН сообщил, что ведомство продолжает изучать вопрос запуска нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме, однако заявляет о физической невозможности реализации проекта до конца текущего года.

«До конца 2008 это физически невозможно, в 2009 году поработаем», - сказал он.

Существует два предложения от компаний по организации работы нефтепровода в проектном режиме. Один - от «Сарматии», другой - от оффшорной компании.

Однако, как отметил Ю.ПРОДАН, эти предложения не содержат в себе конкретных положений о происхождении и объемах ресурсов. Более того, по его словам, оффшорная компания до сих пор не представила в Минтопэнерго ответы на замечания к проекту соглашения со стороны министерства.

Стоит отметить, что вопрос работы нефтепровода затрагивался во время бакинского Энергетического саммита. Президент Украины Виктор Ющенко тогда высказал убеждение, что премьер-министр Юлия Тимошенко не согласится на использование нефтепровода Одесса-Броды в аверсном режиме.

В.Ющенко сказал, что работа нефтепровода Одесса-Броды в реверсном режиме «является исключительно политическим вопросом», и подчеркнул: «Здесь экономики нет».

Одним из основных вопросов второй половины сегодняшнего дня было решение КСУ. Конституционный суд Украины признал неконституционным положение пункта 1 постановления Кабмина «Об утверждении порядка проведения в 2008 году земельных аукционов» (от 17 апреля 2008 года).

Как пояснил судья-докладчик по делу Иван Домбровский, «все признано неконституционным в связи с нарушением процедуры, а не по сути. К процедуре, в свою очередь, относятся полномочия».

По его словам, если бы существовал закон о порядке проведения аукционов - это было бы полномочиями Верховной Рады, а все, что не урегулировано законом, относилось бы к полномочиям Кабинета министров.

Как отмечается в решении КСУ, учитывая то, что порядок и условия приобретения, прекращения и осуществления права собственности на землю входят в общее понятие «правовой режим собственности», которое определяется исключительно законами Украины, Кабинет министров, издав постановление (пункт 1), действовал за пределами своих полномочий.

Затрагивались сегодня и вопросы автопрома. Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) обеспокоена разрабатываемым Кабинетом министров и Верховной Радой Украины «Антикризисным пакетом №2», которым предлагается увеличить пошлину на ввоз автомобилей в Украину с 10% до 25%.

По словам гендиректора ВААИД Олега Назаренко, представители предприятий автомобилестроительной отрасли Украины пытаются искусственно и необоснованно ограничить ввоз в Украину автомобилей импортного производства. При этом он отметил, что введение таких инициатив, как повышение пошлины, может негативно повлиять на функционирование автомобильного рынка и привести к существенному и необоснованному сокращению поступлений в госбюджет Украины. «Мы категорически против повышения пошлин до 25%», – сказал О.Назаренко.

В свою очередь, как отметил президент ВААИД, президент ООО «Автомобильная группа «Кадиллак, Шевроле» Станислав Щербина, автоимпортеры хотят равных условий для всех участников рынка.

По словам О.Назаренко, на сегодня существует 14 схем ввоза автомобилей в Украину без уплаты надлежащих налогов путем использования лазеек в законодательстве (схемы «фиктивное наследство», «переезд на постоянное место проживания», «временный ввоз фиктивным иностранным представительством», «льготник», «целевое назначение для граждан с физическими изъянами через органы социальной опеки» и т.п.).

По его информации, в результате технического повышения ставки ввозной пошлины страна получит, с одной стороны, полное прекращение официального автоимпорта и катастрофические потери госбюджета, а с другой – рост потока контрабанды и последующее использование фиктивных схем. При этом количество ввезенных автомобилей и вывезенных из Украины средств в иностранной валюте не изменится, а госбюджет не получит ни копейки.

Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) на сегодня насчитывает 102 компании официальных автоимпортеров и автодилеров. Участники ВААИД только за 2007 год оплатили в госбюджет 4,98 млрд. грн. и создали 44 тыс. рабочих мест по всей Украине.

Есть новости и из Европы. Еврокомиссия пересмотрела “черный список” авиакомпаний, сохранив в нем три украинские.

Это - “Украинско-Средиземноморские авиалинии” и Ukrainian Cargo Airways – "Украинская авиационная транспортная компания", поскольку они не предоставили доказательств о введении достаточных мер для улучшения безопасности полетов. В сообщении Еврокомиссии отмечается, что перед возможным внесением изменений в «черный список» представители Комиссии и стран-членов ЕС с визитом посетят компании. Еврокомиссия также еще раз настойчиво призвала украинские власти усилить контроль соблюдения норм безопасности авиакомпаниями. Кроме того, сохраняется запрет на полеты авиакомпании Volare Aviation Enterprise.

К запрещенным компаниям для полетов в ЕС добавлены камбоджийская Siem Reap Airways International, а также все авиакомпании Анголы из-за проблемы с обеспечением безопасности. Еврокомиссия также решила сохранить запрет на полеты для авиакомпании Nouvelle Air Affaires из Габона.

Напомним, 11 апреля этого года Еврокомиссия добавила Ukrainian Cargo Airways в “черный список” авиакомпаний. "Украинская авиационная транспортная компания" является государственным предприятием Министерства обороны и предоставляет услуги по грузовым перевозкам самолетами Ил-76, Ан-26, Ан-12 и пассажирским – Ту-154. Компания была создана в 1997 году и имеет 128 воздушных судов, включая вертолеты Ми-8.

11 сентября 2007 года Европейская комиссия в перечень “запрещенных компаний” внесла компанию “Украинско-Средиземноморские авиалинии”.

4 июля 2007 года Еврокомиссия добавила в “черный список” украинскую компанию Volare Aviation Enterprise, которая занимается грузовыми авиаперевозками.

Впервые “черный список” авиакомпаний был создан в марте 2006 года.