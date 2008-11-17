В Крыму налог за сдачу жилья отдыхающим повысят в 2-5 раз

Как сообщили 17 ноября ИА REGNUM в пресс-службе ГНА Крыма, такое решение принято по результатам эксперимента по выдаче патентов на сдачу жилья внаем, проходящем в автономии с 1999 года. По информации пресс-службы, с соответствующим предложением налоговое ведомство обратится к Верховной раде АРК для пополнения бюджета автономии, так как "даже при 50%-й загрузке объектов, сдающихся внаем, повышение налоговых ставок позволит увеличить поступления в местные бюджеты более чем на 5 млн. грн.".

По данным статистики, на сегодняшний день в Крыму зарегистрировано около 10 тыс. субъектов, предоставляющих услуги по сдаче жилья, а также более 600 субъектов хозяйственной деятельности, содержащих мини-гостиницы и пансионаты, и 200 посредников, занимающихся расселением граждан.