По итогам 2008 г. рост ВВП составит около 4% - «CASE-Украина»

По итогам 2008 года рост ВВП составит около 4%, в 2009 году ожидается спад около 2%. Такое мнение УНИАН высказал исполнительный директор Центра социально-экономических исследований «CASE-Украина» Дмитрий Боярчук.

По его словам, спад ВВП в октябре обусловлен снижением объемов производства в промышленности и, прежде всего, экспортоориентированных отраслях.

«Основной фактор - это падение промышленного производства. Промышленное производство падает, потому что падают экспортные цены, а основной контрактер, который приносит деньги в экономику, это у нас экспортеры, соответственно, оттуда и все проблемы», - отметил Д.Боярчук

Он также сообщил, что в целом по четвертому кварталу 2008 года ожидается спад ВВП на уровне 4-5% против аналогичного периода прошлого года

Д.БОЯРЧУК подчеркнул, что дальнейшая динамика показателя ВВП будет зависеть от оперативности и эффективности действий правительства и Национального банка Украины.

По словам эксперта, в первом полугодии 2009 г. снижение динамики ВВП продолжится, при это во втором полугодии, после значительной девальвации национальной валюты, которую прогнозирую в CASE-Украина, ситуация начнет меняться к лучшему.

«Во второй половине года можно ожидать, что после девальвации усилится позиция наших экспортеров, и во-вторых включится эффект низкой сравнительной базы. То есть, если в четвертом квартале (2008 года - УНИАН) у нас падает производство, то это значит, что в четвертом квартале 2009 года такого падения, скорее всего, не будет. Можно ожидать, что будет или минимальное падение или ноль, или возможно даже, при хорошем стечении обстоятельств, небольшой рост», - сообщил Боярчук.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, рост реального валового внутреннего продукта Украины в январе-октябре т.г. против аналогичного периода прошлого года составил 5,8%, в октябре против сентября зафиксирован спад на 2,1%.

Номинальный ВВП, по ориентировочной оценке, за январь-октябрь составил 799,996 млрд. грн., за октябрь - 85,101 млрд. грн. Индекс-дефлятор ВВП в январе-октябре составлял 132,9%.

Наибольший прирост валовой добавленной стоимости в январе-октябре 2008 года наблюдался в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве - на 18,3%, транспорте и связи - 10,4%, в торговле - 6,3%.

Справка УНИАН. В июле Всемирный банк увеличил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2008 года с 5,5 до 6%, а также ухудшил прогноз инфляции с 17,2 до 21,5%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП – 5,5%.

В апреле 2008 года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.