Снижение потребительского спроса ограничит рост отрицательного сальдо - эксперт

По итогам 2008 г. отрицательное сальдо составит около 13,7 млрд. долл.

Снижение инвестиционного и потребительского спроса ограничит темп роста отрицательного сальдо внешнеторгового баланса. Такое мнение УНИАН высказал исполнительный директор Центра социально-экономических исследований «CASE-Украина» Дмитрий Боярчук.

«До конца этого года, скорее всего, значительного ухудшения торгового баланса не будет, - отметил он. - Причина в том, что снижение покупательской способности и вообще покупательских настроений ударит по импорту. Кроме того, у нас и инвестиционный спрос падает, а это тоже влияет на импорт».

Он сообщил, что по прогнозам CASE-Украина, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса по итогам 2008 года составит около 13,7 млрд. долл.

Что касается 2009 года, то тут, по словам Д.Боярчука, многое будет зависеть от действий правительства и Национального банка Украины. Так, по прогнозам CASE-Украина, в 2009 году стоит ожидать девальвации гривни, с учетом которой темп роста отрицательного сальдо внешней торговли будет умеренным.

«В следующем году, с учетом ослабления экономики, с учетом грядущей девальвации, наверно, нельзя ожидать, что торговый баланс будет стремительно ухудшаться, - отметил Д.БОЯРЧУК. - По нашим прогнозам, это минус 15 млрд. долл. в следующем году, но у нас заложена очень стремительная девальвация гривни на следующий год. Если девальвации не будет, то торговый баланс будет в худшем состоянии».

По данным Госкомстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в январе-сентябре 2008 года составило 10 млрд. 284,1 млн. долл. против 3 млрд. 742,1 млн. долл. в январе-сентябре 2007 года.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 14 млрд. 283,1 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами - 3 млрд. 999 млн. долл.

Импорт товаров и услуг в Украину за январь-сентябрь 2008 года составил - 72 млрд. 690,2 млн. долл., экспорт - 62 млрд. 406,1 млн. долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2007 году составило 7 млрд. 310,9 млн. долл. против 2 млрд. 884,5 млн. долл. в 2006 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 11 млрд. 421,8 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами - 4 млрд. 110,9 млн. долл. против соответственно 6 млрд. 670,6 млн. долл. и 5 млрд. 786,1 млн. долл. в 2006 году.

Импорт товаров и услуг в Украину в минувшем году увеличился до 65 млрд. 548,2 млн. долл. (в 2006 году - 48 млрд. 758 млн. долл.), причем импорт товаров составил 60 млрд. 669,9 млн. долл. (в 2006 г. - 45 млрд. 38,6 млн. долл.), импорт услуг - 4 млрд. 878,3 млн. долл.

Экспорт товаров и услуг составил 58 млрд. 237,3 млн. долл. (в 2006 году - 45 млрд. 873,5 млн. долл.). При этом экспорт товаров составил 49 млн. 248,1 млн. долл. (38 млрд. 368 млн. долл.), экспорт услуг - 8 млрд. 989,2 млн. долл. (7 млрд. 505,5 млн. долл.).