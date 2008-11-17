Торги на ПФТС фактически не состоялись – Astrum

Торги на ПФТС в понедельник фактически не состоялись из-за рекордно низкой ликвидности рынка. За всю сессию было заключено 20 сделок по акциям, из которых не более пятнадцати были реальными рыночными сделками, говорится в обзоре компании «Astrum Инвестиционный Менеджмент», переданном УНИАН.

Более 1,1 млн. грн. пришлось на 2 сделки по Запорожскому абразивному комбинату, который отличался низкой ликвидностью даже во времена роста рынка в 2007 году. Еще 3 сделки, в общей сумме на 890 тыс. грн. на покупку акций Мегабанка, также не могут быть приняты во внимание для оценки рыночной активности. Таким образом, из 2,4 млн. грн. заключенных сделок, реальный объем рынка отражают 15 транзакций на сумму 0,5 млн. грн.

ПФТС очень слабо отреагировал на внешний негатив, а также внутренние новости о падении ВВП, что объясняется в целом низким спросом на акции. Инвесторы не способны реализовать крупный лот, а любые, даже незначительные продажи, вызывают резкий обвал котировок. В частности, на фоне возможного 50% снижения производства карбамида и аммиака в Украине в октябре-ноябре, акции Стирола упали на 16,67% после двух продаж на сумму 60 тыс. грн. Общее падение индекса составило 1,3%, капитализация снизилась на 0,59%.

Среди основных внешних новостей, определявших движение цен в ПФТС, были начало рецессии в Японии, скептицизм по поводу результатов встречи большой двадцатки и пересмотр финансовых прогнозов в связи с ростом темпов падения мировой экономики.