”Запорожьеоблэнерго” из-за долгов сокращает программу развития сетей

ОАО "Запорожьеоблэнерго" из-за кризиса не может полностью рассчитаться с подрядчиками.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на гендиректора "Запорожьеоблэнерго" Виктора Носулько.

Начиная с октября 2008 года, в связи со стремительным ухудшением финансового положения промышленных предприятий региона (в основном металлургического комплекса) резко уменьшился объем поставки электрической энергии данным потребителям, в результате чего возникла угроза невыполнения ОАО "Запорожьеоблэнерго" ряда мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой на 2008 год.

"Мы уже сейчас видим, что выполнение инвестиционной программы в полном объеме будет под угрозой. Из запланированного дохода в тарифе мы не доберем около 18-22 млн. грн.", – сообщил В.Носулько, отметив, что при дальнейшем снижении энергопотребления облэнерго будет вынуждено сократить часть программ по развитию сетей.

"Уже сейчас есть проблема с оплатой подрядчикам за произведенные работы. Рассчитаться с ними планируют в следующем году", – сообщили в пресс-службе.

За какие конкретно выполненные работы ОАО "Запорожьеоблэнерго" откладывает расчеты и на какую сумму, пока официально не сообщается.

ОАО «Запорожьеоблэнерго» входит в четверку крупнейших энергопоставляющих компаний Украины и занимает второе место по объемам товарного отпуска электроэнергии потребителям.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, на начало 2008 года 60,248% акций «Запорожьеоблэнерго» владеет НАК «Энергетическая компания Украины», 18,67% – Bikontia Enterprises Limited (Кипр), 10,16% – Lex Perfecta Limited (Кипр).

Компания осуществляет лицензионную деятельность на территории общей площадью 27 тыс. кв. км и обслуживает 787 тыс. 150 потребителей. Общая протяженность электрических сетей облэнерго составляет 40 тыс. 954 км.