Доходы предприятий связи выросли на 16% - до 38 млрд. грн.

Доходы предприятий отрасли связи Украины от оказанных услуг в январе-октябре 2008 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2007 года на 16,1% и составили 38 млрд. 114,3 млн. грн. (с учетом НДС).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

За указанный период доходы предприятий отрасли связи от предоставленных услуг населению составили 15 млрд. 524,6 млн. грн., что на 20% больше, чем за январь-октябрь 2007 года.

Лидерами по доходам в отрасли в январе-октябре 2008 года являются операторы мобильной связи (сотовая мобильная, пейджинговая и транкинговая связь), которыми получен самый большой доход в отрасли от услуг мобильной связи за этот период – 24 млрд. 598 млн. грн. (в т.ч. населению предоставлены услуги на сумму 9 млрд. 746,6 млн. грн.), что на 21,1% больше, чем за аналогичный период 2007 года. При этом основная доля доходов от услуг мобильной связи пришлась на операторов сотовой мобильной связи - доходы операторов от этого вида связи в январе-октябре 2008 года составили 24 млрд. 578,6 млн. грн. (рост – 21,2%), из них 9 млрд. 745,1 млн. грн. получены за услуги сотовой мобильной связи, оказанные населению (рост – 28,2%).

На второй позиции в отраслевом рейтинге по объемам доходов за отчетный период находится междугородная и международная телефонная связь – в этом виде связи предприятиями отрасли в январе-октябре 2008 года получены доходы в размере 4 млрд. 642,2 млн. грн. (из них 1 млрд. 860,8 млн. грн. – от предоставления услуг населению). Объем доходов в этом виде связи в январе-октябре 2008 года снизился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.

На третьем месте в отраслевом рейтинге по доходам по итогам января-октября 2008 года находится местная телефонная связь, предприятиями которой в январе-октябре 2008 года получены доходы от оказанных услуг в размере 3 млрд. 239,2 млн. грн., из них населению – 1 млрд. 998,6 млн. грн.

При этом объем доходов от услуг местной городской телефонной связи в январе-октябре 2008 года составил 3 млрд. 23,9 млн. грн. (из них населению – 1 млрд. 811 млн. грн.), что на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2007 года.

Объем доходов от услуг местной сельской телефонной связи за январь-октябрь 2008 года составил 215,3 млн. грн. (из них населению – 187,6 млн. грн.), что на 2% больше, чем за январь-октябрь 2007 года.

Четвертую строчку в рейтинге отраслевых доходов по результатам января-октября 2008 года занимает компьютерная связь, в которой объем доходов от услуг предприятий за указанный период вырос на 47,4% и составил 1 млрд. 927,6 млн. грн., из них 749,9 млн. грн. составили доходы от услуг населению. При этом доходы предприятий связи, полученные в этом виде связи только от услуг доступа в Интернет, составили за отчетный период 1 млрд. 650,4 млн. грн. (рост – 51%), из них 742,2 млн. грн. - населению.

Объем доходов от услуг почтовой связи за январь-октябрь 2008 года вырос по сравнению с доходом в январе-октябре 2007 года на 10,3% и составил 1 млрд. 686,5 млн. грн., из них населению было предоставлено услуг на сумму 274,5 млн. грн.

Доход предприятий отрасли связи от услуг передачи и приема телевизионных и радиопрограмм (радиосвязи) в январе-октябре 2008 года составил 1 млрд. 169,1 млн. грн., что на 29,5% превысило показатель за аналогичный период 2007 года, при этом доходы предприятий от услуг кабельного телевидения составили 817 млн. грн. (из них населению – 792,3 млн. грн.), что на 35,5% больше, чем за январь-октябрь 2007 года.