Парламент отложил рассмотрение вопроса о спикере до 20 ноября

Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто. Следующее состоится в четверг, 20 ноября, передает корреспондент УНИАН.

Народные депутаты проголосовали за внесение изменений в календарный план работы Верховной Рады Украины. Изменениями предусмотрено, что сегодня и завтра народные депутаты будут работать в комитетах, а в четверг в 10.00 начнется утреннее пленарное заседание. (На этой неделе парламент должен был работать в пленарном режиме - УНИАН).

Первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что правительство подало на рассмотрение парламента четыре антикризисных законопроекта, также в парламенте зарегистрированы альтернативные законопроекты по этому вопросу от народных депутатов. По его словам, в ситуации, когда не избран председатель ВР, целесообразно поработать в комитетах над подготовкой данных законопроектов к рассмотрению в сессионном зале.

Как известно, только председатель ВР имеет право подписи законов, которые принимаются парламентом и потом передаются на подпись Президенту Украины.

Напомним, парламент 12 ноября отправил в отставку председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА, который еще в сентябре написал заявление о сложении полномочий.

Наиболее вероятными кандидатами на пост спикера называют Владимира ЛИТВИНА (лидер одноименной партии), Ивана ПЛЮЩА ("Наша Украина - Народная самооборона"), Александра ЛАВРИНОВИЧА (Партия регионов) и Адама МАРТЫНЮКА (Компартии).