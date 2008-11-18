Прокуратура Киева: Мэрия нарушила процедуру повышения тарифов на проезд

Прокуратура Киева выявила определенные нарушения столичной мэрией процедуры принятия решения о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте города в части проведения общественных обсуждений по этому вопросу.

Об этом УНИАН сообщил прокурор Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ, ссылаясь на результаты проверки.

«Процедура принятия распоряжения в части общественных обсуждений не была соблюдена, в связи с чем прокуратура внесла предписание Киевскому городскому председателю для устранения этих нарушений», – сказал прокурор.

При этом Е.БЛАЖИВСКИЙ пояснил, что "мы проверяли соблюдение процедуры для выдачи этого распоряжения, а также - соблюдены ли льготы, предусмотренные законодательством отдельным категориям граждан", которых в Киеве насчитывается более 800 тысяч.

В то же время, по его словам, проверкой не установлено нарушение прав граждан, которые имеют льготы в Киеве, при принятии мэрией соответствующего решения.

Между тем, как сказал Е.БЛАЖИВСКИЙ, "что касается экономической составляющей повышения тарифов , то мы для выяснения этого направили поручение в Государственную инспекцию по контролю за ценами в г. Киеве". "В ближайшее время ожидаем ответа", – добавил прокурор.

В соответствии с решением КГГА, с 4 ноября 2008 года одна поездка в метрополитене стоит 2 грн., если пассажир покупает один жетон на проезд. Проезд в наземном транспорте стоит 1,5 грн., если купить билет заблаговременно в киоске, и 2 грн. – если купить в салоне автобуса, трамвая, троллейбуса. 5 ноября прокуратура Киева начала проверку соблюдения столичной городской государственной администрацией законодательства при введении новых тарифов на проезд в общественном транспорте.