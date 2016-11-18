Власти России уверяют, что бюджет страны выдержит нефть по $30

Минфин РФ, основывая бюджет страны на 2017 год на оценке стоимости нефти в 40 долларов за баррель, не будет полностью его переверстывать при падении цен до 30 долларов, а ограничится реализацией точечных мер.

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Об этом написал в статье для "Ведомостей" глава министерства Антон Силуанов.

" Основывая бюджет на оценке 40 долларов за баррель, мы понимаем, что, даже если реализуется стрессовый сценарий и цены упадут до 30 долларов за баррель, нам не придется полностью переверстывать весь бюджет, а можно будет ограничиться реализацией точечных мер", — пишет Силуанов.

Министр также отметил важность консервативного подхода к прогнозированию нефтяных котировок и макроэкономической динамики в рамках бюджетного планирования. Впервые за последние два года в 2017 году будет высокая вероятность обойтись без дополнительных бюджетных секвестров, сообщил Силуанов.

Среди проблемных моментов текущего бюджета министр отметил некоторое ухудшение структуры бюджетных расходов на фоне серьезной экспансии расходов консолидированного бюджета в процентах от ВВП. Общий объем расходов консолидированного бюджета с 29,4% ВВП в 2005 году вырос до 33,5% ВВП в 2011 году и 37,3% ВВП в 2016 году, при этом экономический рост, который в 2005 году составил 6,4%, остановился.

Напомним, Госдума РФ в пятницу рассмотрит проект бюджета России на ближайшие три года.