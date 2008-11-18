Шлапак прогнозирует приватизацию ОПЗ в 2009 году

По мнению первого заместителя главы Секретариата Президента Александра Шлапака, ОАО «Одесский припортовый завод» является привлекательным объектом для инвесторов и, вероятно, приватизация завода состоится в 2009 году. Об этом он сообщил сегодня на брифинге.

«Я верю в то, что в 2009 году мы можем успешно и эффективно продать завод», - сказал Шлапак.

По его словам , экономический кризис не повлиял на стоимость ОПЗ, так как продукция завода на сегодня пользуется достаточно высоким спросом.

«Убежден в том, что из-за этого стоимость Одесского припортового завода ни в коем случае не упадет, поскольку его продукция является очень актуальной», - подчеркнул первый зам главы СП.

Кроме того, он отметил, что с учетом резкого падения цен на газ, которое прогнозируется в 2009 году, привлекательность данного объекта значительно вырастет.

По информации Шлапака, к участию в конкурсе по продаже ОПЗ должны быть допущены все желающие. При этом он высказал уверенность, что их будет более чем достаточно.

В тоже время, по его мнению, факт передачи пакета акций ОПЗ Министерству промполитики говорит о том, что правительство отказалось приватизировать предприятие.

«Решение правительства о передаче пакета акций ОПЗ от Фонда госимущества к Министерству промышленной политики фактически означает, что оно отказалось от приватизации, поскольку приватизация происходит только при условии, что пакет, который продается, находится в ФГИУ. Возможно, я ошибаюсь, но тогда нужно еще раз вернуться к продаже такого завода».

Как сообщалось ранее, 11 февраля 2008 г. Кабмин утвердил условия проведения конкурса по продаже акций ОАО “Одесский припортовый завод”. Конкурс был объявлен ФГИ 20 февраля Стартовая цена пакета (99,52% акций) составляла 3 млрд. грн.

Президент 25 апреля своим указом остановил действие распоряжения Кабмина и обратился в Конституционный суд.

СНБОУ 16 мая запретил правительству и ФГИ осуществлять приватизацию госпакетов акций энергокомпаний, Одесского припортового завода и некоторых других предприятий. Решение СНБО было введено в действие указом Президента.

19 мая министр юстиции Н. Онищук сообщил, что дата проведения конкурса по продаже ОПЗ перенесена на неопределенный срок.

7 июля В.Ющенко снова приостановил действие распоряжения Кабмина о приватизации Одесского припортового завода.

11 июля Конституционный суд своим постановлением прекратил рассмотрение представления Президента относительно конституционности распоряжения Кабмина «Об утверждении Условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» от 11 февраля 2008 года №261-р в связи с отзывом представления.