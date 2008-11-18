Шлапак: импортная пошлина на ряд товаров может вырасти на 10-12%

Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр Шлапак не исключает, что по отдельным группам товаров импортная пошлина может быть увеличена на 10-12%.

Об этом он сообщил сегодня на брифинге.

По его словам, основными группами товаров, которых может коснуться повышение, является сельскохозяйственная продукция, продукция автомобилестроения, легкой промышленности, а также потребительские товары.

А.Шлапак также отметил, что увеличение ставок должно проводиться одновременно для защиты отечественных товаропроизводителей и для обеспечения поступлений средств в Государственный бюджет.

«Я сторонник того, чтобы сделать универсальную ставку», - сказал А.Шлапак.

Он сообщил, что по ряду товаров ставки импортной пошлины могут вырасти на 10-12%. При этом А.Шлапак подчеркнул, что это только «его размышления» и что возможность повышения ставок импортной пошлины находится в обсуждении.