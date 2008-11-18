НАТО заявляет о расширении, несмотря на оппозицию России

НАТО продолжит политику расширения, несмотря на оппозицию России.

Об этом заявил в Валенсии Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер, сообщает сегодня AFP.

“НАТО продолжит работать со всеми странами, которые стремятся присоединиться к Альянсу, - на Балканах, в восточной Европе и Кавказе”, - сказал он, выступая перед депутатами парламентов стран-членов НАТО.

“Должны ли мы выбирать между хорошими отношениями с Россией и дальнейшим расширением? Мой ответ – “нет”, мы не должны выбирать, жертвовать одним ради другого. Это бы привело к созданию новых распределительных линий”, - добавил Генсек НАТО.

Он также заявил о готовности встретиться с властью России для того, чтобы обсудить все вопросы, по которым стороны имеют разные взгляды.

Как известно, Россия, в частности, выступает против предоставления ПДЧ для Украины и Грузии.