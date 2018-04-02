Баланс недели: рост экономики, "космические" платежки и продуктивная Рада

На уходящей неделе Госстат сообщил, что украинская экономика продолжила расти в третьем квартале. Валовой внутренний продукт страны по сравнению со вторым кварталом вырос на 0,4% после роста на 0,6%. В годовом выражении ВВП Украины ускорился до 1,8% против показателя в 1,3% кварталом ранее.

Положительные тенденции в экономике оценило международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, повысив суверенный рейтинг Украины до «B-» с «CCC», одновременно присвоив рейтинг «В» украинским евробондам.

«Повышению рейтинга Украины способствовали несколько факторов. В их числе: снижение финансового давления, рост объема золотовалютных резервов, а также возобновление сотрудничества с ключевым кредитором - Международным валютным фондом и получение третьего кредитного транша в объеме 1 млрд долл.», - говорится в сообщении агентства.

По мнению аналитиков Fitch, для Украины остаются весьма высокими политические риски, в особенности риск эскалации конфликта на востоке, а также риск остановки выполнения программы реформ, одобренной МВФ.

«Банковский сектор стабилизировался, однако уровень капитализации остается низким, а портфель невозвращенных займов составляет порядка 50%, что сдерживает восстановление экономики», - отмечают в Fitch.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что признание успеха Украины означает, что страна выстояла и начинает возрождаться. «Конечно, от математического роста до реального ощущения должно пройти время, но мы помним, как ощутили все украинские семьи падение экономики. Сейчас мы делаем первые шаги (по восстановлению государства - УНИАН)», - сказал глава правительства.

Кстати, рейтинговое агентство вслед за повышением долгосрочного суверенного рейтинга Украины повысило долгосрочные рейтинги крупнейших отечественных агрохолдингов «Кернел» и «Мироновский хлебопродукт» (МХП) с уровня «CCC» до «B-», а также улучшило прогноз роста экономики нашей страны в 2017 году до 2,5% против ранее прогнозируемых 2%, и сохранило прогноз роста ВВП страны на текущий год на уровне 1,1%.

Правительство рассчитывает завершить 2016 год с ростом экономики на уровне не менее 1% при инфляции 14,1%, а на 2017 год закладывает рост экономики не менее 3%.

Оптимистичную экономическую динамику отметил и ключевой кредитор Украины – МВФ, миссия которого на уходящей неделе завершила свою работу в Киеве.

«Можно говорить о том, что положительный тренд наблюдается по всем направлениям, если сравнивать текущую ситуацию с той, которая была год назад, - цитирует пресс-служба Кабмина заместителя директора Европейского департамента МВФ Атанасиоса Арванитиса. - Я надеюсь, что вместе мы сможем продолжить внедрение структурных реформ. Все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы сделать экономику (Украины - УНИАН) успешной, а достижения - существенными».

МВФ сохранил прогноз роста экономики Украины по итогам 2016 года на уровне 1,5% и на уровне 2,5% в 2017 году.

«Космические» платежки

На уходящей неделе украинцы получили первые в этом отопительном сезоне платежки за тепло. Многих они повергли в шок. Как оказалось, за отопление столичной квартиры в доме без домового прибора учета придется заплатить в разы больше, чем за такую же квартиру, но в доме со счетчиком.

В Кабмине ситуацию охарактеризовали как нелепую ошибку, пообещали разобраться и наказать виновных.

«Если мы будем видеть, что где-то в регионах, что такое происходит, мы будем очень жестко наказывать штрафными санкциями. Я думаю, что тут может быть вопрос уголовной ответственности за выставление счетов людям по неадекватным ценам. Поэтому я предупреждаю всех, что с этим не нужно играть», - сказал Гройсман на заседании Кабмина.

Дальше больше. Министр внутренних дел Арсен Аваков попросил направить данные по завышенным счетам в МВД с целью проверки, была ли это действительно «просто ошибка» или что-то большее. А министр информполитики Юрий Стець и вовсе углядел в высоких тарифах руку Кремля и прямую связь с планом по дестабилизации Украины «Шатун».

Руководители «Киевэнерго», проведя сразу две пресс-конференции за один день, заявили, что никакой ошибки в расчетах нет. Высокие счета за отопление в компании объяснили формулой расчета, которая, к слову, была принята Кабмином в декабре прошлого года.

«Есть особенность, связанная с постановлением Кабмина от 19 декабря прошлого года. Это постановление учитывает два ключевых фактора: количество дней, когда было отопление в месяце, и температуру окружающего воздуха по отношению к температуре, заложенной в тарифе», - пояснил коммерческий директор «Киевэнерго» Евгений Бушма, добавив, что перерасчет будет осуществлен в платежках за ноябрь только для 650 домов. «Это те дома, где в силу разных причин мы не сняли показания и посчитали по нормативному начислению», - сказал он.

При этом в «Киевэнерго» советуют людям готовиться к тому, что октябрьские счета за отопление - не предел: в случае холодной зимы суммы вполне могут быть и больше.

Пока Кабмин обменивается «комплиментами» с поставщиками тепла и выясняет, кто же виноват, потребитель уже сейчас должен будет оплатить заоблачные суммы.

Подарок от Рады

Во вторник, 15 ноября, Рада приняла президентский закон о защите вкладчиков, пострадавших от аферы в банке «Михайловский», а уже в четверг, 17 ноября, его подписал глава государства Петр Порошенко.

Закон дает право на выплаты вкладчикам, которые приносили свои сбережения в банк «Михайловский» под более высокий процент, чем в других банках, но по факту заключали договоры с финансовыми компаниями «Кредитно-инвестиционный центр» и «Инвестиционно-расчетный центр», в то время как банк в этих сделках выступал только посредником.

Как выяснилось, такие вклады не подлежат возмещению через Фонд гарантирования. В результате данной схемы пострадали 14 тысяч вкладчиков на общую сумму около 1,5 млрд грн.

Фонд гарантирования вкладов, который ранее не собирался выплачивать возмещение, выступил в поддержку данного закона, рассчитывая на прекращение многомесячных акций протеста обманутых вкладчиков. Нацбанк также позитивно оценил нововведение.

«Мы расцениваем этот закон как таковой, который позволит в будущем избежать злоупотреблений в сфере банковского и финансового рынка. Потому что основные моменты, которые в этом законе обозначены: во-первых, запрет банкам осуществлять непрозрачные посреднические услуги, во-вторых, обязательство банков раскрыть информацию перед клиентами прозрачно и до конца, и в-третьих, запрет фактически небанковским финучреждениям привлекать вклады физических лиц», - пояснила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Между тем, эксперты раскритиковали данный закон. По их мнению, он возлагает дополнительную нагрузку на налогоплательщиков и усугубляет проблему финансовой неграмотности украинцев.

Стоит отметить, что на уходящей неделе Нацбанк признал неплатежеспособным очередной банк. На этот раз им стал банк «Артем». В данном случае 94% вкладчиков получат компенсацию в пределах гарантированной суммы.

Среди причин такого решения заместитель главы НБУ назвала низкое качество кредитного портфеля банка, в связи с чем капитал стал отрицательным, при этом финучреждение не предоставило реальный план докапитализации.

Европейским дорогам быть, но не раньше 2018 года

На уходящей неделе Рада приняла ряд важных законов для развития украинской дорожной инфраструктуры.

Так, парламентарии приняли закон о создании Дорожного фонда с января 2018 года. Принятие данного документа позволит увеличить финансирование дорог и значительно улучшить их техническое состояние, более 90% из которых нуждаются в проведении капитального ремонта или реконструкции.

Средства Фонда, которые будут поступать от уплаты пошлин и акцизных сборов, нельзя будет использовать ни на что другое, кроме ремонта дорог.

По данным «Укравтодора», ежегодная потребность в финансировании автодорог оценивается не менее чем в 60 млрд грн. В текущем году на ремонт и строительство автодорог было выделено около 19 млрд грн.

Рада также приняла закон о передаче дорог местного значения из сферы управления Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») в управление местным органам власти, который также вступит в силу в 2018 году.

Принятие этого документа позволит регионам самим решать, какие дороги необходимо ремонтировать в первую очередь.

Местным властям будет передано и соответствующее финансирование, заложенное в принятом Радой законе о создании Дорожного фонда.

Учитывая, что оба закона заработают только с 2018 года, у правительства есть время подготовить всю необходимую техническую базу для их выполнения.

По словам заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка, в рамках децентрализации дорожного хозяйства часть функций «Укравтодора» будет передана напрямую органам местного самоуправления вместе с техникой.

В связи с выше сказанным Кабмин намерен в ближайшее время отменить ликвидацию государственного холдинга «Автомобильные дороги Украины», начатую летом 2015 года в виду реформы дорожной отрасли. «Мы останавливаем процедуру ликвидации ГАК «Автомобильные дороги Украины», будем восстанавливать ее, наращивать и технические возможности, и поднимать зарплату, и усиливать специалистами», - заявил вице-премьер-министр Владимир Кистион.

В первом чтении парламентариями также был принят инновационный для украинских реалий законопроект, позволяющий органам местного самоуправления внедрять автоматизированные системы оплаты проезда, в том числе электронный билет, в городском пассажирском транспорте.

Инициаторы этого закона рассчитывают, что создание таких систем оплаты проезда будет способствовать повышению прозрачности учета фактически предоставленных услуг, исключению возможности использования фальшивых проездных документов, уменьшению эксплуатационных расходов перевозчиков на организацию и контроль сбора выручки.

Также электронная система оплаты проезда должна повысить прибыльность государственного транспорта и, как следствие, привести к сокращению необходимости бюджетного финансирования.

Кстати, такие электронные системы начали вводиться в развитых странах еще в конце 90-х, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Крестовый поход против пиратства

На уходящей неделе власть пошла в наступление на украинские интернет-ресурсы. Во вторник, 15 ноября, киберполиция остановила работу одного из крупнейших онлайн-кинотеатров Украины fs.to.

В департаменте киберполиции объяснили свои действия реакцией на обращение правообладателей-участников Американской ассоциации кинокомпаний и ряда украинских правообладателей по поводу нарушения авторских и смежных прав этим ресурсом.

Беда не приходит одна. Ответом на действие правоохранителей стала информация о прекращении работы еще двух онлайн-ресурсов. Так, крупнейший украинский файлообменник Ex.ua заявил, что с 1 декабря 2016 года прекращает свою работу. «Ресурс Ex.ua принял решение прекратить работу. За последний год Ex.ua довелось ощутить на себе прямые угрозы, шантаж (в т.ч. и на межгосударственном уровне), DDOS-атаки. Данные действия подвергают опасности личную информацию и личные файлы пользователей, которые хранятся на ресурсе», - сообщается на сайте Ex.ua.

За ним последовал и популярный торрент-трекер Torrents.Net.UA, прекративший работу в четверг, 17 ноября.

Заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив заявил, что прекращение работы файлообменника Ex.ua является частью борьбы с пиратством в украинском сегменте интернета.

Куда приведут такие действия властей, мы узнаем уже совсем скоро, а на этих выходных многие украинцы будут смотреть любимые сериалы и фильмы на пиратских ресурсах, только уже российских и на русском языке. Браво господин Шимкив!

Предстоящая неделя обещает быть не менее насыщенной важными новостями, хоть и в отсутствие заседаний Верховной Рады. Первый вице-премьер-министр Степан Кубив отправится с рабочим визитом в Японию, а премьер-министр Гройсман, возглавляя украинскую делегацию, посетит столицу Венгрии – Будапешт, ну а главным событием будет саммит Украина - ЕС, который состоится 24 ноября в Брюсселе.

Игорь Орел (УНИАН)