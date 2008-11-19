В регионах прошли акции “альтернативных профсоюзов”

В регионах Украины состоялись акции протеста “альтернативных профсоюзов” – Забастовочного фонда Украины и Национального форума профсоюзов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН из Ивано-Франковска, в областном центре акция состоялась напротив дома Совета профсоюзов области. Ее участниками были более двух сотен молодых людей (в основном студенты) с бело-голубыми профсоюзными флагами и социальными лозунгами. Во время митинга были озвучены «Три требования профсоюзов к правительству» и «Три требования к Верховной Раде Украины»: сохранить существующие рабочие места и создать миллион новых рабочих мест, уравнять минимальную заработную плату с реальным профсоюзным минимумом, отменить необоснованное повышение тарифов на газ, электроэнергию, транспорт и жилищно-коммунальные услуги. Профсоюзовцы требуют согласовывать с ними Государственный бюджет Украины, не принимать новый Трудовой кодекс в варианте, предложенном народными депутами и предоставить профсоюзам право законодательной инициативы.

По словам председателя Совета профсоюзов области (Федерации профсоюзов Украины) Игоря БАСЮКА, организаторы этой акции приглашали приобщиться к ней, однако в ФПУ считают, что это четко продуманная в Киеве масштабная рейдерская атака, цель которой - захватить имущество профсоюзов.

Как передает корреспондент УНИАН из Днепропетровска, в этом городе в акции протеста перед зданием облгосадминистрации приняли участие 300 человек. Митинг прошел без нарушения правопорядка.

Как передает корреспондент УНИАН из Луганска, здесь акция Национального форума профсоюзов Украины состоялась на Театральной площади. В ней приняли участие около 100 человек, преимущественно студенческого возраста.

В интервью УНИАН заместитель председателя Федерации профсоюзов Луганской области Дмитрий ЖУРАКОВСКИЙ выразил негативное отношение к акции. По его словам, 16 ноября в Луганске планировался рейдерский захват здания ФПУ.

Как передает корреспондент УНИАН из Кировограда, сегодня в городе также состоялся митинг, организованный Забастовочным фондом Украины. На площади возле дома Федерации профсоюзов Кировоградской области собрались около 150 человек, большинство из которых студенты.

Вместе с тем председатель Федерации профсоюзов Кировоградской области Александра ЗАЛЕВСКАЯ сегодня во время пресс-конференции заявила, что представители возглавляемой ею организации третьи сутки подряд дежурят в доме профсоюзных объединений, остерегаясь рейдерского захвата.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Донецка, в этом городе в митинге Национального форума профсоюзов Украины приняли участие около 200 человек.

Лидер Донецкого отделения Национального форума профсоюзов Украины Игорь КОСТЕНОК после митинга заявил журналистам, что "акция, которая прошла в областях Украины, имела предупредительный характер, но ни в коем случае не агрессивный. Мы хотим объявить, что есть такая профсоюзная организация, что наши цели сугубо социальные по защите прав трудящихся".

На вопрос об отношении к сосуществованию НФПУ и ФПУ, он ответил: "Под солнцем должно быть место всем. Самое главное, чтобы мы эффективно защищали права трудящихся. Если ФПУ будет это делать, то мы им лишь будем помогать".

По данным пресс-службы Федерации профсоюзов Украины, подобные акции Национального форума профсоюзов Украины состоялись также в Киеве, Запорожье, Тернополе, Черкассах и Чернигове.

Пресс-служба отмечает, что все эти так называемые предупредительные акции в регионах, как и в Киеве, проходили под флагами Федерации профсоюзов Украины, хотя ФПУ официально заявила, что их не поддержит и никакого отношения к ним не имеет.

Как сообщал УНИАН, Национальный форум профсоюзов Украины заявил о намерении провести 18 ноября всеукраинскую предупредительную акцию профсоюзов с требованием защиты прав и интересов трудящихся.

Во вторник председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил ВОЛЫНЕЦ призвал граждан Украины остерегаться “самозванцев от профсоюзов”.

По его словам, “так называемый Национальный форум профсоюзов Украины давно превратился в пустую юридическую форму, поскольку из него официально вышли практически все организации, которые раньше были его членами”.

17 ноября Федерация профсоюзов Украины также заявляла, что запланированная на 18 ноября акция протеста не имеет отношения к профсоюзному движению.

По словам заместителя председателя ФПУ Григория ОСОВОГО, “мы не знаем, что это за Забастовочный фонд Украины, хотя ролики крутятся ежедневно почти на всех телеканалах. К нам никто не приходил, никто не обращался. Никакие профсоюзы и профобъединения, которые работают в системе общего представительского органа, тоже не вырабатывали общей соответствующей позиции о проведении 18 ноября такой акции протеста. Следовательно, это, очевидно, чей-то заказ, хорошо профинансированный... Мы видим, что это не профсоюзная акция”.

17 ноября Федерация профсоюзов Украины также заявила, что 16 ноября в большинстве областей предприняты попытки захвата домов областных профсоюзных объединений - членских организаций ФПУ и Дома профсоюзов в Киеве.