Главное на 19 ноября (день)

Сегодняшний день начался с экономических новостей в АПК. Кабинет министров договорился с НБУ относительно пролонгации кредитов коммерческих банков для предприятий аграрно-промышленного комплекса до 1 июня 2009 года.

Об этом заявила сегодня на заседании правительства премьер-министр Юлия Тимошенко.

«С коммерческими банками достигнута договоренность, что кредиты будут продлены до 1 июня 2009 года, и Национальный банк поддержит эти банки рефинансированием, а также будут отработаны специальные подходы по формированию ставок таких кредитов», - сказала Ю.Тимошенко, подчеркнув, что в результате этих действий удастся вывести АПК из сложной финансовой ситуации, возникшей из-за проблем с продажей зерна.

Она также заявила о необходимости создания в условиях финансового кризиса оптовых рынков сельскохозяйственной продукции и активизации мер по энергоэффективности.

Стоит отметить, что на украинском рынке фуражной пшеницы темпы торгово-закупочной деятельности остаются низкими. Многие покупатели ввиду закрытия кредитных линий банками в октябре т.г. и недостатка оборотных средств вынуждены сокращать объемы приобретаемых партий зерна либо приостанавливать закупочную деятельность и снижать закупочные цены.

В свою очередь, владельцы зерна отмечают, что в условиях спада покупательской активности и низких цен отгрузки зерна осуществляются малотоннажными партиями.

В первой половине дня были новости относительно социальной сферы - уровень безработицы в Украине в 2009 году может достичь 8%. Об этом заявил директор Государственной службы занятости Владимир ГАЛИЦКИЙ в ходе круглого стола «Дисбаланс на рынке труда. Профессии рабочих: настоящее и перспективы».

По его словам, сочетание снижения спроса со стороны торговых партнеров, снижение цен на экспорт и рост цен на импорт могут привести к уменьшению реального ВВП в 2009 году на 4%.

«В свою очередь, согласно известному классическому экономическому закону, снижение реального ВВП на 2% приводит к росту безработицы на 1%. Таким образом, можно ожидать роста безработицы до 7-8%», - сказал он, добавив, что Украина уже сталкивалась с такими проблемами во время кризиса начала 90-х годов, когда уровень безработицы достигал 11,3-11,7%.

Не остался без новостей и банковский сектор. Национальный банк Украины сегодня впервые проведет валютную интервенцию на межбанковском валютном рынке по продаже долларов США за гривню путем проведения валютного аукциона согласно заявкам коммерческих банков. Об этом говорится в телеграмме Нацбанка № 13-117/5296-16095.

НБУ сообщает, что заявки формируются на основе неудовлетворенного на прямом межбанке объема заявок клиентов и потребностей банка без указания цели покупки валюты и с указанием только названия уполномоченного банка.

Заявки на покупку валюты должны быть в пределах 5,77 – 6,0 гривень за 1 доллар США. "На аукционе заявки будут удовлетворяться соответственно снижению предложенного в них курса, начиная с самого высокого, и далее последовательно до самого низкого, до полного использования объема валютной интервенции", - отмечается в телеграмме Нацбанка без указания объема интервенций.

Стоит отметить, что сегодня, по данным ИнтерБизнесКонсалтинга, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись резким ростом котировок – 6,1500/6,3000 грн., цены на российскую валюту поднялись – 0,2160/0,2220 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх – 7,7540/7,9530 грн.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар незначительно скорректировались - 1,2615/1,2617 долл. США (вторник 1,2618/1,2620 долл. США).

Не обошлось без новостей в энергетической сфере. «Киевэнерго» обратился в Киевскую городскую государственную администрацию с официальным письмом по поводу критической ситуации с энергообеспечением столицы.

В нем в очередной раз отмечена необходимость скорейшего выделения «Киевэнерго» из городского бюджета средств для компенсации разницы в тарифах на тепловую энергию, что обеспечит получение необходимых лимитов природного газа и стабильность работы ТЭЦ.

На 19 ноября «Киевэнерго» имеет долг за газ перед ДК «Газ Украины» в размере 155 млн. грн. Компенсация денежных средств «Киевэнерго» из городского бюджета, согласно законодательству, в 2008 году должна составить 790,8 млн. грн. В настоящее время компания получила лишь 386,8 млн. грн.

Напомним, отсутствие лимитов на поставку газа для АК «Киевэнерго» привели к снижению температуры в теплосетях Киева. 18 ноября на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 давление газа было снижено почти на 30%, что не позволяет компании поддерживать достаточный температурный режим в теплосетях.

Принудительное ограничение со стороны газоснабжающих компаний произошло из-за долгов «Киевэнерго» за потребленный газ. 12 ноября «Укртрансгаз» и «Киевоблгаз» предупредили компанию о возможном прекращении поставок газа.

По прогнозам, в ноябре и декабре «Киевэнерго» должно оплатить за газ ДК «Газ Украины» 725 млн. грн. Кредитные обязательства АК «Киевэнерго» по краткосрочным кредитам для расчетов за потребленный газ составляют 260 млн. грн., остаток по выплате кредита Мирового банка для развития тепловых сетей - 105 млн. долл.

Продолжает накручивать обороты и «тарифная» ситуация. Первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов считает неконституционным решение Киевской городской государственной администрации об установлении дифференцированных тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства для коммерческих структур.

Напомним, с 1 декабря 2008 года предусматривается увеличение для коммерческих структур Киева тарифов на тепловую энергию, снабжение холодной воды и водоотвод в 3-10 раз.

При этом он напомнил, что Антимонопольный комитет Украины признал незаконным решение об установлении для субъектов хозяйствования дифференцированных тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и обязал городскую власть урегулировать этот вопрос в течение 10 дней.

«Киевская городская госадминистрация получила срок десять дней на исправление своего незаконного решения. В случае неурегулирования этого вопроса, это решение в установленном законом порядке будет отменено», - сказал А.Турчинов.

Поднимался сегодня и вопрос стоимости проезда в столичном транспорте. А.Турчинов заявил, что Кабинет министров не может заставить Киевскую городскую государственную администрацию снизить тарифы на транспорт, но настаивает на существовании для этого резервов.

Он сообщил, что рабочая группа Госинспекции по ценам при изучении информации о повышении тарифов установила, что Киевский метрополитен имеет внутренние резервы для снижения тарифов на проезд.

«Есть колоссальный резерв, который позволяет, по предварительным оценкам, сократить вдвое стоимость проезда в метро – до 1 грн. и до 80 коп. – в наземном транспорте», - подытожил А.Турчинов.