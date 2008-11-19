Рост экономики возобновится только в 2010 году - Concorde Capital

Инвестиционная компания Concorde Capital понизила прогноз роста реального ВВП Украины до 3,3% в 2008 году, сообщили УНИАН в компании.

Согласно прогнозу Concorde Capital, в 2009 году ВВП Украины снизится на 2%, и рост экономики возобновится лишь в 2010 году.

По мнению аналитиков Concorde Capital, резкое падение объемов производства в промышленности в октябре, которое составило 19.8% по сравнению с октябрем 2007 года, вскоре должно отразиться и на сфере услуг, в то время как сельское хозяйство выглядит довольно устойчивым к экономическому кризису. Согласно прогнозу Concorde Capital, рост добавленной стоимости в сельском хозяйстве в 2009 году составит 2%.

Аналитики Concorde Capital считают, что в 2009 году следует ожидать снижения реального объема инвестиций в основной капитал на 2-4%, а также спада потребления на 4-6%. С другой стороны, сокращение совокупного спроса приведет к падению объемов импорта, что позволит значительно улучшить ситуацию с дефицитом текущего счета платежного баланса. Согласно прогнозу Concorde Capital, дефицит текущего счета платежного баланса по результатам 2009 года составит 3,3% к ВВП против ожидаемых 5,8% на конец 2008 года.

По мнению аналитиков Concorde Capital, вследствие сокращения притока инвестиций и привлечения внешнего долга баланс финансового счета будет отрицательным и, таким образом, не перекроет дефицита текущего счета, как это было в предыдущие годы. Данная ситуация с платежным балансом окажет давление на гривню - согласно прогнозу Concorde Capital, средний курс доллара США в 2009 году составит около 6,50 грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, рост реального валового внутреннего продукта Украины в январе-октябре т.г. против аналогичного периода прошлого года составил 5,8%, в октябре против сентября зафиксирован спад на 2,1%.

Номинальный ВВП, по ориентировочной оценке, за январь-октябрь составил 799,996 млрд. грн., за октябрь - 85,101 млрд. грн. Индекс-дефлятор ВВП в январе-октябре составлял 132,9%.

Сегодня на брифинге первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК заявил, что в СП предполагают, что рост ВВП в 2008 году в Украине будет меньше ожидаемого и составит 4,5-4,8%, а инфляция увеличится до 21-22%, в 2009 году падение ВВП может достичь 2%.

Справка УНИАН. В июле Всемирный банк увеличил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2008 года с 5,5 до 6%, а также ухудшил прогноз инфляции с 17,2 до 21,5%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП – 5,5%.

В апреле 2008 года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.