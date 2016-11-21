Первый за 25 лет визит премьер-министра Хорватии в Украину: ключевые тезисы встречи с Гройсманом

Украина и Хорватия планируют в следующем году провести заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям, призванной активизировать сотрудничество двух стран и активизировать потенциал взаимной торговли.

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С соответствующим предложением выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Пленкович, избранный премьер-министром Хорватии в октябре 2016 года, находится в Киеве с первым официальным визитом в ранге главы правительства.

Комментируя ход визита, премьер Гройсман отметил, что ему «очень приятно принимать большого друга Украины». «Сейчас мы (Украина и Хорватия - УНИАН) начинаем новый этап в развитии наших отношений, - сказал Гройсман. - Это исторический визит. За 25 лет ни один премьер Хорватии не посещал Украину. Это символично, и накладывает на нас серьезные обязанности по развитию двухсторонних отношений», - сказал Гройсман.

Он отметил, что экономические отношения двух стран могут быть намного активнее. «Было бы целесообразно, если бы мы в следующем году провели заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям», - отметил Гройсман.

Он также сообщил, что наряду с заседанием торгово-экономической межправительственной комиссии в 2017 году пройдет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству. «Такая комиссия последний раз собиралась в 2011 году», - сказал Гройсман.

В рамках встречи правительственные делегации Украины и Хорватии подписали ряд международных документов, включая соглашение в сфере предотвращения катастроф и их последствий, соглашение о взаимодействии в сфере работы таможенных органов, а также протокол к договору о взаимной защите инвестиций.

Также Украина рассчитывает активизировать сотрудничество с Хорватией в сфере энергетики, особенно с учетом планов Загреба построить LNG-терминал на своей территории.

«Мы обсудили наше сотрудничество в новой сфере - сфере энергетики. Приятно, что в планах Республики Хорватия - строительство LNG-терминала. А мы очень заинтересованы в диверсификации поставок газа. И это может стать очень хорошей возможностью усиления нашего сотрудничества и укрепления нашей энергетической независимости», - сказал Гройсман.

Гройсман напомнил, что не менее важным остается сотрудничество в традиционных сферах - торговле и туризме.

Справка УНИАН. По данным Госстата, внешнеторговый оборот между Украиной и Хорватией по итогам 8 месяцев текущего года увеличился на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Положительное сальдо составляет 13 млн долл. Экспорт украинских товаров в Хорватию составляет 28 млн долл., импорт - 14,5 млн долл. Основные статьи украинского экспорта - черные металлы (51,5% от общего объема), оборудование для энергетики, стекло и изделия из стекла, древесина. Ключевая статья импорта из Хорватии в Украину - фармацевтическая продукция.