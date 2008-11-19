Главное на 19 ноября (вечер)

Основная новость второй половины сегодняшнего дня - Ющенко лично будет контролировать привлечение к ответственности причастных к рейдерским атакам на “Турбоатом”

Об этом глава государства сообщил во время посещения “Турбоатома” в рамках рабочей поездки в Харьковскую область.

Он с сожалением констатировал, что в последнее время мы стали свидетелями попыток рейдерского захвата ОАО «Турбоатом». По словам Президента, уникальность этого предприятия не дает покоя некоторым бизнесменам, которые побуждают к совершению неправомерных действий высокопоставленных должностных лиц и судей. Начиная с апреля 2007 года, напомнил Президент, предприятие вынужденно вести свыше 35 судебных дел, предметом которых являются корпоративные споры.

В.Ющенко отметил, что только для новых энергоблоков АЭС в соответствии с Энергетической стратегией на период до 2030 года необходимо построить 21 комплект основного оборудования. «Убежден, что это тот заказ, который вскоре получит ваш завод, чтобы обеспечить всю стратегию ядерной энергетики страны на ближайшие 15 лет. Я сделаю все необходимое для того, чтобы ключевая для Украины стратегическая энергетическая программа, которая предусматривает развитие ядерной энергетики, была возложена на ваши плечи», - сказал В.Ющенко.

Еще ряд новостей в энергетической сфере - Кабинет министров повторно принял постановление о выходе из Соглашения о распределении продукции с «Vanсo International ”.

Как отметил первый заместитель министра юстиции Евгений КОРНЕЙЧУК: “Президент обратился в Конституционный Суд, однако суд не принял дело к рассмотрению... Поскольку даже украинские юристы не могут понять, действует или нет предыдущее постановление правительства, мы приняли новое постановление. И в этом постановлении мы четко указали, что Кабмин по закону о распределении продукции является единственным уполномоченным органом – не СНБО, не Президент, а Кабмин. Он является единственным уполномоченным органом проводить тендеры, заключать соглашения, разрывать соглашения и т.д.".

Вместе с этим Е.КОРНЕЙЧУК подчеркнул, что отсутствие согласованной позиции в Украине по разработке шельфа Черного моря компанией “Vanсo” может негативно отразиться на рассмотрении дела в Стокгольмском арбитражном суде.

Напомним, на днях компания Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) заявила, что, несмотря на мировой финансовый кризис, предоставила Кабинету Министров Украины рабочую программу и бюджет в размере 80 млн. долл. США для реализации первого этапа разработки Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря в 2009 году.

Также Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании отменил постановления №66 от 22 февраля 2008 года и №196 от 19 марта 2008 года о передаче в управление Фонду госимущества Украины пакетов акций шести облэнерго и четырех генерирующих компаний.

Напомним, соответствующими постановлениями в управление ФГИУ были переданы пакеты акций шести облэнерго, которые правительство включило в перечень объектов для первоочередной приватизации в 2008 году: 26,98% акций ОАО "Львовоблэнерго", 25,01% - "Одессаоблэнерго", 25,02% -"Прикарпатьеоблэнерго" и по 25%+1 акция "Черниговоблэнерго", "Полтаваоблэнерго" и "Сумыоблэнерго"; а также 4 генерирующих компаний: ОАО «Центрэнерго», ОАО «Донбассэнерго», ОАО «Западэнерго», ОАО «Днепроэнерго».

Во второй половине дня было заявление профильного комитета ВР для банковского сектора. Коммерческие банки, которые вводят комиссионный сбор при операциях продажи валюты, делают это незаконно и необоснованно.

Вопрос установления комиссий был рассмотрен сегодня на заседании Комитета.

Депутаты считают, что расходы банков на указанные операции не изменились, а установленная Национальным банком Украины курсовая маржа на операции по купле-продаже валюты полностью обеспечивает их прибыльность. “Следовательно, внедрение банками комиссионных является ни чем иным, как вымогательство в трудное для людей время”, - заявляет комитет.

Комитет ВР считает, что Национальный банк Украины должен немедленно прекратить незаконные действия коммерческих банков. В противном случае профильный комитет парламента будет инициировать увеличение, в соответствии с ситуацией, обязательного сбора в Пенсионный фонд по операциям продажи иностранной валюты.

Напомним, Нацбанк Украины ввел ограничение, согласно которому банки могут продавать наличную валюту по курсу не выше официального на 1,5%.

Есть и социальные новости. В октябре 2008 года уровень безработицы в Украине увеличился на 3,2% по сравнению с сентябрем т.г., когда было зарегистрировано 513,6 тыс. безработных, – до 530,1 тыс. человек.

По данным Госкомстата, с начала года уровень безработицы в Украине снизился на 20% (в январе было зарегистрировано 662,8 тыс. безработных).

В октябре т.г. помощь по безработице получали 381,6 тыс. человек, что составляет 1,9% всего населения работоспособного возраста. Средний размер выплат по безработице в октябре составил 526,97 грн.

Во второй половине дня не обошлось без новостей в строительстве. Правительство одобрило технико-экономическое обоснование реконструкции НСК «Олимпийский» общей стоимостью 2,114 млрд. грн.

Министр семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко сообщил, что общая площадь участка реконструированного НСК «Олимпийский» составит 168,8 тыс. кв. м. Стоимость строительно-монтажных работ составит 1,398 млрд. грн., а оборудования - 114,5 млн. грн. и т.д.

«Общая сметная стоимость предварительно оценена в 2,114 млрд. грн. Это первая объективная оценка, которая подтверждена соответствующими расчетами, документами и разработками», - подчеркнул Ю.Павленко.

Еще одна новость второй половины дня и на этот раз в ГМК. Президиум ЦК Профсоюза металлургов и горняков обжалует в суде действия гендиректора ОАО «ДМЗ им. Петровского» Ю.Девяткина относительно изменения коллективного договора без переговоров собственника предприятия и профсоюзного комитета.

Об этом говорится в официальном заявлении Президиума, переданном УНИАН.

Президиум ПМГУ настаивает в заявлении, что принятое на конференции дополнительное соглашение не только ухудшает действующий коллективный договор, но и вступает в действие «задним числом», с 20.октября 2008 г. «Президиум ЦК ПМГУ требует от руководства ООО «Евразхолдинг» дать принципиальную оценку действиям Девяткина Ю.Д. и принять адекватные меры, вплоть до освобождения его от занимаемой должности. Считаем, что его действия как представителя ООО «Евразхолдинг», демонстрирующие неуважение к законам Украины и пренебрежение правами её граждан, не могут способствовать конструктивному развитию наших взаимоотношений, являются серьёзной преградой на пути к социальному диалогу и взаимопониманию», - говорится в заявлении.