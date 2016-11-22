Риски от Трампа: США могут выйти из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве

Дональд Трамп заявил, что намерен в первый же день работы на посту президента США добиться выхода страны из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), передает CNN.

В своем в видеообращении Трамп отметил, что ТТП является потенциальной катастрофой для США. Соединенные Штаты, сказал Трамп, перейдут на "справедливые двусторонние торговые сделки", что будет способствовать возвращению промышленного производства обратно в США, то есть, созданию новых рабочих мест.

Как пишет издание, 21 ноября в рамках форума АТЭС в Перу премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал, что соглашение ТТП будет бессмысленным без участия США.

Читайте такжеТрамп поделился планами на первые сто дней пребывания в Белом доме"ТТП без Соединенных Штатов не имеет смысла. Переговоры по этому вопросу возможны, потому что в ТТП без США рухнет баланс", - сказал Абэ.

СМИ уже пишут о том, что от таких действий Трампа выиграет Китай. И отмечают, что Транстихоокеанское партнерство (ТТП) - любимое детище Обамы, созданное в противовес растущему влиянию КНР. Ряд СМИ писали, что на форуме в Перу страны участники обсуждали вопрос присоединения КНР к ТТП.

Транстихоокеанское партнёрство (ТТП) - преференциальное торговое соглашение между 12-ю странами Азиатско-Тихоокеанского региона, целью которого является снижение тарифных барьеров, а также регулирование внутренних торговых правил в странах-участницах. Соглашение о создании ТТП было подписано 4 февраля 2016 года в Окленде, Новая Зеландия. По прогнозам на ближайшую перспективу, доля стран ТТП (вместе с Японией) в мировом ВВП может достигнуть 38-40%. Члена ТТП - Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили и Япония.