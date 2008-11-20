Президент Украины Виктор Ющенко примет участие в совещании с ведущими украинскими банкирами, которое состоится в Национальном банке Украины. Цель совещания - оценить эффективность правительственных шагов по финансовой и курсовой стабилизации и предложить последующие антикризисные мероприятия в банковской сфере.

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Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко завтра посетит с рабочим визитом Швецию. В ходе визита планируются встречи Тимошенко с королем Швеции Карлом XVI Густавом, председателем шведского парламента Пером Вестербергом, министром иностранных дел Швеции Карлом Бильдтом и премьер-министром Фредриком Райнфельдтом.

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Под председательством Премьер-министра Украины Ю.Тимошенко состоится совещание с руководством региональных органов исполнительной власти и городскими председателями по вопросам выполнения Государственного бюджета в 2008 г.

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Состоится Одиннадцатое заседание Комитета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС. Украинскую делегацию будет возглавлять вице-премьер-министр Украины Григорий Немыря, делегацию ЕС - зам.генерального директора Генерального Директората Европейской Комиссии по вопросам внешних отношений Хью Мингарелли. Cостоится совместный брифинг Григория Немыри и Хью Мингарелли

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По итогам V заседания украинско-российской Подкомиссии по вопросам транспорта Иосиф Винский и Игорь Левитин подпишут Протокол, которым будут закреплены основные моменты сотрудничества в транспортной отрасли между Украиной и Россией. По завершении протокольных процедур - пресс-конференция министра транспорта и связи Украины и министра транспорта Российской Федерации

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Состоится подписание Меморандума взаимопонимания между Министерством регионального развития и строительства Украины, строительными организациями и их объединениями, предприятиями-производителями строительных материалов и изделий строительного назначения и их объединениями, ЦК профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Украины. По завершении состоится пресс-конференция при участии министра регионального развития и строительства Украины Василия Куйбиды и представителей-подписантов.

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Пресс-конференция, посвященная законопроекту № 3281 о дальнейшем повышении акцизов на табачные изделия. Среди участников пресс-конференции - народные депутаты Украины - члены фракции БЮТ В.Дубиль, Р.Забзалюк, О.Ляшко, А.Рябека, член фракции Партии Регионов Т.Бахтеева; член-корреспондент НАНУ и АМНУ В. Ганул; руководитель программы контроля над табаком, бюро ВООЗ в Украине К.Красовский и другие

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В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Сахарная промышленность Украины - работа отрасли в условиях финансового кризиса”. Участники: Алексей Дорошенко, ген.директор ЗАО "Укрпроминвест"; Сергей Федоренко, президент агропромышленной ассоциации "Группа компаний "Укррос"; Виктор Иванчик, ген.директор ООО "Фирма "Астарта-Киев", Богдан Корилкевич, председатель наблюдательного совета ЗАО "Западная компания "Дакор"; Геннадий Бобов, ген.директор ООО "Панда"; Виталий Цехмистренко, ген.директор ЗАО компания "Райз"; Николай Ярчук, председатель правления НАЦУ "Укрцукор"; Олег Юхновский,президент ВОО "Союз производителей пищевой промышленности Украины". Вопросы: Ситуация в свеклосахарной отрасли Украины; Состояние переработки сахарной свеклы в 2008г.; Проблемные вопросы функционирования отрасли; Перспективы развития свеклосахарной отрасли в Украине (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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В УНИАН состоится пресс-конференция председателя Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Константина Ващенко на тему: «Ускоренный пересмотр регуляторных актов и предложения по преодолению финансового кризиса» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 286-47-11, 285-29-04. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.