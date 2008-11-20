Ивано-Франковский арматурный завод намерен уволить 500 работников

Ивано-Франковский арматурный завод в связи с экономическим кризисом намерен уволить 512 работников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома, об этом заявила директор Ивано-Франковского городского центра занятости Анна БАНДУРА 19 ноября на заседании совещательного совета при городском председателе.

По ее словам, за несколько дней ноября наблюдается существенное увеличение обращений граждан в областную службу занятости. Сейчас их больше 2 тысяч.

Г.БАНДУРА призвала руководителей промышленных предприятий города не спешить с увольнением людей, поскольку вскоре должен заработать Закон "О частичной безработице". По ее мнению, реализация данного закона будет выгодной и для людей, и для предприятий, где идут увольнения. В настоящее время затраты предприятия, уволившего работника, могут быть вдвое больше тех, которые предприятие платит работнику. Часто Центр занятости осуществляет все социальные выплаты безработному человеку, после чего он через суд восстанавливается на работе. Следовательно, все финансовые нагрузки ложатся на предприятие.

В то же время Г.БАНДУРА сообщила, что в Ивано-Франковске начались увольнения банковских работников, поскольку сокращаются кредитные службы.

На сегодня в городском Центре занятости имеется 400 вакансий. В то же время специалисты службы предупреждают руководителей предприятий о том, что освобождение работников будет контролироваться согласно всем правовым требованиям.