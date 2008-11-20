В Ивано-Франковске импорт превысил экспорт на 8 млн. долл.

В Ивано-Франковске впервые за 10 лет объем импорта превысил экспорт почти на 8 млн. долл. США.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома, об этом 19 ноября сообщил начальник управления экономического и интеграционного развития горисполкома Богдан БИЛЫК на заседании согласительного совета при городском председателе.

По его словам, 58% операций осуществляют местные экспортеры пушного и кожевенного сырья, 8% экспорта приходится на древесину и изделия из дерева, 4% - на пищевую продукцию, которую в основном экспортируется в Польшу. В целом, пищеперерабатывающая промышленность в Ивано-Франковске составляет 48% от количества промышленных предприятий города.

Б.БИЛЫК сообщил, что темпы производства в городе снизились на 5%. По его словам, большинство местных производителей испытывают серьезные проблемы в работе с банками. «Отказ в кредитовании, задержка платежей и невыгодные процентные ставки кредитов - это главные причины, которые создают трудности в производстве, – отметил он. - В настоящее время руководители промышленных предприятий видят выход из кризиса либо в остановке производства, либо в снижении цен на свою продукцию».

Всего в Ивано-Франковске работает 37 промышленных предприятий и 63 банковских учреждения.