Равенство по-российски: на 10% населения приходится 90% национального богатства

На каждого взрослого россиянина приходится в среднем $10 344 чистых активов: около $2000 – финансовых, около $10 000 – нефинансовых и около $2000 долгов. За год – по середину 2016 г. – благосостояние среднего россиянина уменьшилось на 14,5%, что произошло в основном из-за падения курса рубля, который откатился к показателям 2005 г. Медианный же размер благосостояния (больше и меньше которого у одинакового числа людей) сократился почти на треть и составляет всего $991, пишут "Ведомости" со ссылкой на обзор Credit Suisse.

Читайте такжеБлагосостояние россиян ухудшается: зарплаты и потребление сжались до 8-летнего минимумаПо оценкам Credit Suisse, 10% наиболее обеспеченных россиян владеют 89% совокупного благосостояния всех российских домохозяйств, за год эта доля выросла на 2 процентных пункта. Она существенно больше, чем в других больших экономиках, сравнивают авторы обзора: в США на долю 10% самых обеспеченных приходится 78% благосостояния страны, в Китае – 73%. Высокая концентрация богатства находит свое отражение в том, что по числу миллиардеров Россия уступает только Китаю и США, отмечает Credit Suisse. В то же время более 70% взрослого населения России относится к менее обеспеченной половине населения мира, в том числе четверть россиян – в числе самых бедных 20% человечества.

Выше, чем в России, доля бедняков в Индии и некоторых странах Африки. К примеру, в Конго и Танзании к менее обеспеченной половине человечества относится более 90% населения. В развитых же странах эта доля составляет от 10% в США до около 20% в Германии и Швеции.

Почти 94% россиян располагают благосостоянием в размере менее $10 000 на каждого взрослого, 5,7% – от $10 000 до $100 000, 0,8% – от $100 000 до $1 млн: в среднем в мире благосостояние распределено более равномерно.

За год неравенство в России выросло: доля людей в первой группе (менее $10 000 на человека) возросло почти на 2 п. п., во второй – на столько же уменьшилось; а вот россиян, располагающих более чем $100 000, стало чуть больше (было 0,6%).