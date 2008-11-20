Господа бизнесмены!

Уважаемые бизнесмены - крупные, средние и малые - финансисты, промышленники и работники сферы продаж!

В рубрике «Корпоративная социальная ответственность» агентство УНИАН планирует рассказывать о деятельности компаний в данной области, о глобальных и малозаметных, но таких нужных всем нам фактах проявления доброты.

В нынешнее трудное время наши социально уязвимые сограждане еще больше нуждаются в предоставлении им дополнительных возможностей получить помощь от бизнеса.

Творите добрые дела и рассказывайте нам о них! Письма присылайте на электронные адреса: tanya@unian.net или res@unian.net.