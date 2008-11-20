Господа бизнесмены!

16:40, 20 ноября 2008
Разное
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Творите добрые дела и рассказывайте нам о них!

Уважаемые бизнесмены - крупные, средние и малые - финансисты, промышленники и работники сферы продаж!

В рубрике «Корпоративная социальная ответственность» агентство УНИАН планирует рассказывать о деятельности компаний в данной области, о глобальных и малозаметных, но таких нужных всем нам фактах проявления доброты. 

В нынешнее трудное время наши социально уязвимые сограждане еще больше нуждаются в предоставлении им дополнительных возможностей получить помощь от бизнеса.

Творите добрые дела и рассказывайте нам о них! Письма присылайте на электронные адреса:    tanya@unian.net  или   res@unian.net.

 

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