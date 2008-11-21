Правительство обеспокоено ситуацией в легпроме

Кабинет Министров своим распоряжением от 12 ноября 2008 г. N1430-р распорядился принять неотложные меры по стабилизации ситуации в легкой промышленности.

Текст соответствующего распоряжения обнародован на сайте парламента.

В частности, Гостаможслужбе, Минпромполитики, Минэкономики поручено проводить постоянный мониторинг статистических данных об экспорте из стран происхождения товаров легкой промышленности в Украину и их импорте на таможенную территорию Украины с целью выявления незаконных путей поступления таких товаров и определения их объема.

Гостаможслужбе поручено обеспечить проведение эффективного контроля с целью недопущения занижения таможенной стоимости товаров легкой промышленности, которые ввозятся на таможенную территорию Украины.

Минпромполитики, Минэкономики поручено в месячный строк подготовить законопроект относительно определения порядка предоставления государственной поддержки национальным производителям товаров легкой промышленности с целью их защиты от демпингового импорта. Также им поручено подготовить предложения относительно внесения сырья, вспомогательных материалов и оборудования, которые не производятся в Украине, в перечень товаров критического импорта.

Гостаможслужбе, Минэкономики, Минпромполитики, МИДу поручено изучить вопрос определения специализированных пунктов пропуска на таможенной границе Украины, через которые будет совершаться ввоз на ее таможенную территорию товаров легкой промышленности.

Минпромполитики, Госпотребстандарту, Минэкономики поручено разработать до 2010 года проект технического регламента маркировки изделий легкой промышленности.