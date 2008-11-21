Первая Украинская земельная конференция «Рынок земли и инвестиции в Украине»

Тимошенко находится с рабочим визитом в Швеции

В Киеве проходит 49-ое заседание Совета по железнодорожному транспорту государств-членов СНГ. В заседании принимают участие руководители железнодорожных администраций Украины, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Болгарии, Латвии, Финляндии, Литвы и Эстонии.

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Пресс-конференция министра промышленной политики Владимира Новицкого на тему: “Поддержка правительством бюджетообразующих отраслей экономики в условиях мирового финансового кризиса”.

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Министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко проведет селекторное совещание с регионами в режиме видосвязи по вопросам отопительного сезона и тарифообразования на жилищно-коммунальные услуги.

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Брифинг директора Департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем Игоря Стельмаховича на тему: “Разоблачение резонансных злоупотреблений на рынке ценных бумаг (технические акции, векселя). Незаконное выведение валюты за границу”. В рамках брифинга состоится демонстрация поддельных векселей.

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В УНИАН (13-30) пресс-конференция: "Антикризисные социальные законопроекты: оценка позиций и предложений парламентских политических партий". Мониторинг инициатив, их оценку и перспективы принятия Верховной Радой 6 созыва, представит руководитель политических программ УНЦПИ Светлана Конончук.

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Пресс-конференция директора по маркетингу ЗАО «Украинские радиосистемы» (ТМ “Beeline”) Антона Володькина на тему: «Услуга «Интернет дома» и другие предложения Beeline для частных лиц».

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Пресс-конференция российского системного интегратора "Техносерв А/С", посвященная ребрендингу компании.

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В Луганске заседание пресс-клуба, посвященное презентации результатов исследования в Луганской области об осведомленности разных групп стейкхолдеров о корпоративной социальной ответственности (КСВ) и международного стандарта по социальной ответственности ІSО 26000. Исследование было проведено Центром развития корпоративной социальной ответственности в рамках проекта «ІSO 26000 - в регионы», поддержанного Фонда «Восточная Европа» и компаниями СКМ, РУСАЛ, ФОКСТРОТ.