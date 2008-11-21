Главное на 20 ноября

Основная новость вчерашнего дня - цена газа для Украины с 1 января 2009 года может составить более 400 долларов за тысячу кубометров, с учетом перехода на рыночные отношения. Об этом заявил журналистам глава ОАО "Газпром" Алексей Миллер после встречи с Президентом РФ Дмитрием Медведевым.

"При переходе на рыночные отношения в области поставок газа на Украину цена с 1 января 2009 года может составить более 400 долларов", - сказал А.Миллер.

Напомним, 20 ноября Президент РФ Д.Медведев поручил "Газпрому" взыскать с Украины долг по поставкам газа из РФ, который составляет 2,4 миллиарда долл.

Еще одна новость в социальной политике. Кабинет министров решил усовершенствовать механизм выплаты пенсий и денежных пособий. Проект постановления „О внесении изменений в Порядок выплаты пенсий и денежных пособий при согласии пенсионеров и получателей пособий через их текущие счета в банках” представила на очередном заседании правительства министр труда и социальной политики Людмила Денисова.

Данное постановление позволяет равномерно распределить финансовую нагрузку на органы Пенсионного фонда. Перечисление средств уполномоченным банкам будет осуществляться на протяжении месяца по периодам и датам выплаты, которые будут определяться органами труда и социальной защиты населения, Пенсионного фонда и уполномоченными банками в соответствии с заключенными между ними договорами. Кроме того, предусматривается уточненный порядок формирования списков на начисление пенсий и денежных пособий на текущие счета, в частности, в форме бумажного списка будет указываться идентификационный номер получателя.

Есть новости для легпрома. Кабинет Министров своим распоряжением от 12 ноября 2008 г. N1430-р распорядился принять неотложные меры для стабилизации ситуации в легкой промышленности.

В частности, Гостаможслужбе, Минпромполитики, Минэкономики поручено проводить постоянный мониторинг статистических данных об экспорте из стран происхождения товаров легкой промышленности в Украину и их импорте на таможенную территорию Украины с целью выявления незаконных путей поступления таких товаров и определения их объема.

Минпромполитики, Минэкономики поручено в месячный строк подготовить законопроект относительно определения порядка предоставления государственной поддержки национальным производителям товаров легкой промышленности с целью их защиты от демпингового импорта. Также им поручено подготовить предложения относительно внесения сырья, вспомогательных материалов и оборудования, которые не производятся в Украине, в перечень товаров критического импорта.

Еще одна новость в сфере приватизации. Председатель Фонда госимущества Валентина Семенюк-Самсоненко заявляет, что приватизация Одесского припортового завода пока не предвидится.

«Изданный Президентом Украины Указ, отменяющий запрет на приватизацию Одесского припортового завода, вовсе не означает начало приватизации этого предприятия», – сказала она.

По ее словам, сейчас действует другой президентский Указ, «который базируется на решении Совета национальной безопасности и обороны, запрещающем приватизацию объектов стратегического значения до принятия новой программы приватизации и внесения изменений в действующее приватизационное законодательство».

Кроме того, убеждена глава ФГИ, продать Припортовый завод «не позволит и нынешний мировой финансовый кризис». «Претендентов на покупку предприятия сейчас попросту не имеется», – заявила она.

Напомним, 18 ноября Президент Украины В.ЮЩЕНКО признал утратившим силу свой указ от 7 июля о приостановке действия распоряжения Кабинета министров Украины от 11 февраля 2008 года «Об утверждении Условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

Есть новости и для киевлян. В компании “Киевэнерго” констатируют, что ситуация с отоплением в столице остается критической.

На протяжении последних суток только в информационную справку 051 по поводу недогрева центрального отопления обратились почти 1000 потребителей. По словам жителей, температура в некоторых квартирах снижается до 15° С. Самое большое количество обращений от жителей Днепровского, Дарницкого, Деснянского, Оболонского, Соломенского и Голосеевского районов.

АЭК «Киевэнерго» неоднократно предупреждала о вероятности аварийного отключения блоков киевских ТЭЦ, но вопрос поставок природного газа на энергообъекты компании до сих пор не решен. 20 ноября первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий Голубченко заявил, что теплоснабжение жилых домов в столице удовлетворяет нормы. По его словам, «Киевэнерго» снизило давление газа лишь из-за того, что на улице еще не очень холодно. А.Голубченко заверил, что столичная власть обязательно выделит компании средства на компенсацию разницы в тарифах, но когда не уточнил.

Отметим, по данным компании, на 19 ноября «Киевэнерго» имеет долг за газ перед ДК «Газ Украины» в размере 155 млн. грн. Компенсация денежных средств «Киевэнерго» из городского бюджета, согласно законодательству, в 2008 году должна составить 790,8 млн. грн. В настоящее время компания получила лишь 386,8 млн. грн.

Не остался день без «тарифных» новостей. Президент Украины Виктор Ющенко прокомментировал в интервью «5-му каналу» свои действия по отмене решений Киевской городской государственной администрации о повышении тарифов на услуги ЖКХ для отдельных потребителей - тарифы на жилищно-коммунальные услуги должны быть экономически обоснованными и нужно ставить потребителей

«Повышение тарифов, которое осуществил киевский мэр, кратно превышает рекомендации НКРЭ», - сказал Президент.

В то же время он отметил, что является сторонником того, чтобы коммунальная система города работала на условиях окупаемости своей деятельности.

Напомним, 20 ноября Президент Украины подписал Указ "Об отмене решений председателя Киевской городской государственной администрации", которыми были повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги для коммерческих структур в 5-10 раз.