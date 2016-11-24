Украина и Израиль могут заключить соглашение о зоне свободной торговли в 2017 году

11:17, 24 ноября 2016
Разное
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При этом спикер парламента Израиля подчеркнул, что израильская сторона ускорит рассмотрение вопросов, связанных с заключением соглашения.

Фото УНИАН

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем, которое является выгодным для обеих стран, может быть заключено в 2017 году.

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Об этом заявил спикер парламента Израиля (Кнессета) Йоэль Эдельштейн на форуме в Киеве.

«Надеюсь и рассчитываю, что в следующем 2017 году соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем будет заключено», - сказал он.

При этом Эдельштейн подчеркнул, что израильская сторона ускорит рассмотрение вопросов, связанных с заключением соглашения.

«У нас тоже есть органы, которые необходимо подтолкнуть для ускорения процесса», - сказал спикер израильского парламента.

По его словам, особенно важным может стать сотрудничество Украины и Израиля в сфере высоких технологий.

Как сообщал УНИАН, Украина и Израиль ведут переговоры о формировании зоны свободной торговли на протяжении нескольких лет, однако летом 2013 года они были приостановлены. В сентябре 2015 года Киев и Тель-Авив возобновили дискуссии. В июле текущего года стороны провели третий по счету раунд переговоров, который позволил двум странам выйти на финальную стадию обсуждения условий построения зоны свободной торговли.

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