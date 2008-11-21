ЕС открывает двери для профессионалов из третьих стран

Страны Евросоюза в Брюсселе 22 октября договорились о введении так называемой Blue Card, сообщает Немецкая волна.

США уже давно извлекают конкурентные преимущества, делая ставку на поощрение трудовой миграции и предоставляя "зеленую карту" (Green Сard) специалистам, в которых прежде всего нуждается американская экономика.

Для квалифицированных специалистов из России, Украины и других стран, не входящих в сообщество, появилась реальная возможность достойного трудоустройства в странах ЕС.

С 2011 года квалифицированные специалисты из разных стран могут стать обладателями Blue Card - "голубой карты", облегчающей трудоустройство в странах ЕС.

Согласно решению ЕС, каждая из стран Евросоюза сможет варьировать условия принятия на работу и размер заработной платы мигрантов, обладающих высшим образованием и высокой квалификацией. Европарламент надеется, что введение "голубой карты" поможет решить проблему дефицита специалистов на рынке Европы. В Германии только в инженерно-технической отрасли наблюдается нехватка 95 тысяч специалистов.

"Голубая карта" - конкурент американской "зеленой карты" - позволит ее обладателям получить работу на европейском рынке сроком до трех лет, после чего контракт может быть продлен еще на два года. Таким образом, высококвалифицированные специалисты из таких стран, как Китай, Бангладеш или Россия, смогут пять лет легально жить и работать в Европе. Некоторые европейские государства, впрочем, намерены ограничить срок действия "голубой карты" четырьмя годами.

Чтобы нейтрализовать опасения некоторых европейских стран о появлении на их рынках труда дешевой рабочей силы, Европарламент постановил, что минимальная зарплата обладателей "голубой карты" должна на 1,7% превышать средний размер заработной платы в принимающей стране.

В соответствии со схемой Европарламента, каждая из стран ЕС будет вправе самостоятельно устанавливать квоту выдачи "голубых карт" и правила приема мигрантов - на последнем пункте особенно настаивало правительство Германии.