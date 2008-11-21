Главное на 21 ноября (день)

Основные новости первой половины сегодняшнего дня с заседания СНБО. Первая из них касается энергетической сферы. В.Ющенко дал правительству пять дней на решение вопроса долга за газ перед Россией.

По мнению Президента, проблемы начались потому, что правительство не проводило никаких расчетов за поставку газа.

«Хочу предупредить, что такая практика ведет к колонизации Украины», - сказал Президент. Он возложил персональную ответственность на чиновников за решение этого вопроса. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в последние дни правительство говорило о том, что полностью рассчиталось за газ.

«Вот на протяжении пяти дней продемонстрируйте, что вы решили все», - сказал глава государства, отметив, что это исключительно проблема правительства и оно должно найти деньги для того, чтобы рассчитаться за долги.

При этом Президент призвал не втягивать в этот процесс рядовых граждан. «Не шокируйте страну каждый день сообщениями то договорились, то не договорились», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Между тем, «Нафтогаз» заявляет, что не имеет задолженности перед «Газпромом». При этом он подчеркивает, что на протяжении 2008 года единственным поставщиком импортного природного газа у Украины была и до сих пор остается компания RosUkrEnergo AG.

В компании отмечают, что, согласно оформленным актам приемки-передачи природного газа, задолженность НАК «Нафтогаз Украины” за потребленный в 2008 году газ перед RosUkrEnergo AG составляет 1,267 млрд. долл.

«Компания делает все возможное для скорейшего погашения данной задолженности», – подчеркивают в НАК.

Напомним, 20 ноября Президент РФ Дмитрий Медведев поручил ОАО «Газпром» взыскать с Украины долг по поставкам газа из РФ, который составляет 2,4 млрд. долл. «С долгом Украины нужно окончательно определиться и взыскать его или в добровольном порядке, или в принудительном. Так, как это установлено действующим законодательством и в рамках наших двусторонних отношений», - заявил Д.Медведев на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

После чего пресс-секретарь RosUkrEnergo Андрей КНУТОВ отметил, что долг НАК «Нафтогаз Украины» перед компанией составляет 2.4 млрд. долл.

Еще одна новость с заседания СНБО относительно земельных вопросов. Президент отметил, что почти 70% задач СНБО Украины, касающихся земельных отношений не выполнены, и заявил о намерении поднять вопрос об отставке тех людей, которые так отнеслись к этим решениям.

Президент констатировал, что земельная реформа, которая была направлена на повышение эффективности использования и охраны земель, на рост экономического благополучия страны превратилась в источник угроз национальной безопасности. Он напомнил, что по решению СНБО было сформировано 52 поручения, за которые проголосовал весь состав Совбеза.

Из 52 задач, определенных предыдущими решением СНБОУ, не выполненными остаются 35 - 67% общего количества. Президент критиковал правительство за промедление с созданием единой электронной базы данных земельных ресурсов Украины.

Есть новость и по ситуации с СРП. Конституционный суд открыл конституционное производство по делу о конституционности распоряжения Кабинета министров «О прекращении Соглашения между Кабинетом министров Украины и компанией «Венко Интернешнл Лимитед» о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря» №740 от 21 мая 2008 года.

В КСУ отмечают, что на протяжении 17-19 ноября украинские Интернет-издания массово распространили информацию, которая не отвечает действительности. Речь идет о заявлении первого заместителя министра юстиции Украины Евгения Корнейчука, который отметил, что «Президент обратился в Конституционный суд, однако суд не принял дело к рассмотрению».

Фактически же пресс-служба КС отмечает, что Третья коллегия судей Конституционного суда Украины постановлением от 13 октября 2008 года открыла конституционное производство по этому делу.

В первой половине дня были новости и по ГМК. Предприятия горно-металлургического комплекса и химической промышленности Украины освобождены от 100% предоплаты при покупке природного газа.

Как сообщил сегодня в ходе пресс-конференции министр промышленной политики Украины Владимир Новицкий, соответствующее постановление было принято Кабинетом министров 19 ноября.

По словам министра, авансовые платежи для предприятий ГМК и химпрома при приобретении природного газа будут составлять 50% от стоимости газа.

Кроме того, своим постановлением Кабмин освободил предприятия ГМК и химпрома от платы, компенсирующей расходы НАК «Нафтогаз Украины» по реализации природного газа.

Он также сообщил, что Кабмин освободил предприятия ГМК и химпрома от уплаты целевой надбавки при покупке природного газа до 2010 года.

Стоит отметить и ситуацию на валютном рынке. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 6,2500/6,5500 грн., цены на российскую валюту поднялись – 0,2235/0,2315 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх – 7,8205/8,2065 грн.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар незначительно скорректировались - 1,2520/1,2522 долл. США (четверг - 1,2516/18).