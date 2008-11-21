Главное на 21 ноября (вечер)

Основная новость второй половины дня касается недропользования. Президент Украины Виктор Ющенко направил письмо генеральному прокурору Украины Александру Медведько, в котором обращает внимание на некоторые правительственные решения относительно пользования недрами.

Речь идет о распоряжениях Кабмина от 24 сентября 2008 года №1277-р и от 16 октября 2008 года №1331-р, которыми согласованы предложения Министерства окружающей природной среды по предоставлению без проведения аукциона 68 субъектам хозяйствования специальных разрешений на пользование недрами.

О результатах генпрокурор должен проинформировать главу государства лично.

Новость и в сфере энергетики - премьер-министр Юлия Тимошенко настаивает, что «Газпрому» за поставки газа задолжало «РосУкрЭнерго» и Украина к этим долгам отношения не имеет. На пресс-конференции с премьер-министром Швеции Фредериком Райнфельдом на заявила: “Это не долги Украины, а долги «РосУкрЭнерго», которые остались с прежних периодов, и Украина «РосУкрЭнерго» ничего не должна. Мне кажется, что нужно разобраться с коррупцией в газовом секторе, а не перекладывать какие-то вопросы на Украину и правительство. Я думаю, что как раз нашему правительству удастся покончить с коррупцией в газовом секторе и перейти на прямые прозрачные контракты”. По ее словам, подписание контрактов на поставку газа в Украину ожидается в ближайшие недели.

Комментируя заявление Алексея Миллера о возможности повышения цены на газ для Украины в следующем году до более 400 долл., премьер сказала: “Нам нужно набраться немного терпения и дождаться непосредственно подписания соглашения, в котором, я думаю, все-таки будет такая цена, какая предусмотрена в меморандуме, который я подписала вместе с Владимиром Путиным и в котором отмечено, что на рыночные цены мы выходим в течение трех лет пропорционально и постепенно”.

Во второй половине дня были новости и относительно банковского сектора. Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр Шлапак заявил, что введение обязательной продажи экспортерами валютной выручки на межбанке сегодня нецелесообразно.

«Обязательная продажа… обсуждался этот вопрос. Решили не педалировать его, поскольку он не является принципиальным, учитывая то, что более 90% валюты продается, а будоражить сейчас экспортеров, будоражить рынок какими-то резкими шагами, которые не дают ощутимого результата, очевидно, не стоит», - сказал А.Шлапак.

Напомним, с апреля 2005 года в Украине отменена обязательная продажа валютной выручки, которая была введена в 1998 году.

Новость в кадровой политике – Кабмин распоряжением № 1435-р от 19 ноября 2008 года привлек к дисциплинарной ответственности заместителя министра промышленной политики Украины Виктора Падалко.

В распоряжении отмечено, что В.Падалко объявлен выговор за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Есть новость и в транспортной сфере. Минтранс до конца декабря т.г. намерен начать внедрение в Украине системы единого билета на все виды транспорта.

Как отметил глава ведомства Иосиф Винский: “Мы намерены до конца декабря в одном из отделений “Укрпочты” внедрить тестирование этой системы”.

Советник директора ГП “Расчетный центр Министерства транспорта и связи” Игорь ИГУМНОВ сообщил, что до конца декабря в единой системе появится возможность приобрести единый билет на автомобильный и авиатранспорт, а в начале 2009 года – и на железнодорожный.

По его словам, на втором этапе внедрения системы единого электронного билета планируется соединить все виды транспорта и продавать билеты не только через отделения “Укрпочты”, но и через Интернет. К середине 2009 года данная система будет практически отработана, а на 80-90% она заработает к концу 2009 года. В перспективе же планируется организовать продажу таких билетов и на зарубежные рынки.

В связи с вводом системы стоимость поездок не увеличится, поскольку упростится сама система продаж.

Новость из Европы. Европарламент поддержал введение “голубой карты” для высококвалифицированных мигрантов.

Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии по установлению срока действия карты на 3 года с возможностью продления ее еще на 2 года, а также с возможностью переезда для мигранта с одной в другую страну-члена ЕС после трех лет пребывания в первой стране, в которую мигрант въехал по “голубой карте”.

Депутаты также считают, что если длительность контракта меньше, чем 3 года, то “голубая карта” должна выдаваться на срок контракта плюс три месяца.

При этом депутаты считают, что на “голубую карту” должны иметь право работники, у которых есть опыт не менее пяти лет на соответствующей должности, или лица, имеющие диплом высшего учебного заведения, которое признается в стране-члене ЕС. Контракт, по мнению депутатов, должен гарантировать, что мигрант, прибывший по “голубой карте”, должен получать, по меньшей мере, в 1,7 раза больше (до налогообложения), чем средняя зарплата в той стране-члене ЕС, в которую он прибыл. В то же время зарплата не должна быть ниже, чем у соответствующих специалистов, которые работают в этой отрасли в стране, в которую прибыл мигрант.

Депутаты также высказались за возможность предоставлять “голубую карту” тем мигрантам, которые уже и так легально живут в странах-членах ЕС. В то же время, европарламентарии высказались против выдачи таких карт искателям убежища или сезонным рабочим.