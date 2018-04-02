Баланс недели: послабления от Кабмина, предостережения от Нацбанка и новая порция обещаний от ЕС

Уходящая неделя стала непростой для Украины. Годовщина Революции достоинства - одного из главных событий в новейшей истории страны совпала с проведением саммита «Украина - ЕС» - во многом знакового для Украины, поскольку ключевым вопросом повестки дня значилось предоставление безвизового режима.

Три года назад миллионы украинцев вышли на улицы своих городов из-за нежелания терпеть беспредел властей и конъюнктурного разворота внешней политики в сторону России и отказа от европейского будущего Украины ради скидки на газ или выкупа государственных бондов правительством соседней страны. Со времени Майдана Украина пережила много драматических событий – аннексию Крыма, войну на востоке, введенные Москвой торговые ограничения, потерю 20% производственного потенциала и необходимость проведения тяжелых реформ в условиях, когда каждая «свободная» гривня направляется на армию и оборону, а не в экономику.

Три года Украина последовательно пытается реформировать свою отсталую экономику и провести модернизацию политической системы. Все это происходит при участии стратегических партнеров и кредиторов. И пусть результаты реформ не всегда очевидны, и проявляются не сразу, но уже проделанной работы должно было хватить, чтобы в минувший четверг услышать от европейских чиновников перспективы если не присоединения к ЕС, то хотя бы предоставления привилегии свободного перемещения наших граждан по Европе - без границ и визовых формальностей.

Все эти вопросы обсуждали 24 ноября в Брюсселе в ходе 18-то саммита «Украина-ЕС». На итоговой пресс-конференции глава Совета Европы Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер говорили о многом - о военно-политических вызовах, внутренних противоречиях в Евросоюзе, запутанных бюрократических процедурах, смене правящих элит, борьбе с коррупцией в Украине, энергетическом сотрудничестве. По самому острому вопросу наших отношений - введению в ближайшее время безвизового режима - руководители Евросоюза заявили следующее: «безвиз» возможен, но решение требует времени. Наряду с условиями предоставления преференции необходимо наработать и условия ее отзыва. А механизм отзыва - в стадии обсуждения. Когда он будет выработан - неизвестно. Самый оптимистический прогноз - лето 2017 года.

Экономический итог саммита «Украина-ЕС» - подписанные 10-летний меморандум об энергетическом сотрудничестве и соглашение о финансовой поддержке антикоррупционных инициатив украинского правительства. Кабмину выделяют 16,4 млн евро грантов и рассчитывают, что средства пойдут на благое дело - преодоление коррупции в госсекторе.

Транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро, который Украина также рассчитывала «привезти» из Брюсселя, остается под вопросом. Как сказал глава Еврокомиссии Юнкер, ключевое условие выдачи денег - отмена 10-летнего моратория на экспорт леса-кругляка, введенного чуть более года назад. Если Киев сохранит мораторий, то 600 млн евро не увидит.

Но приведет ли сохранение моратория к искомой цели - наведению порядка в лесной отрасли, тоже непонятно. За год вырубка заповедных карпатских лесов не прекратилась, и запрет, как таковой, по мнению экспертов, своей функции так и не выполнил.

Между тем, срыв получения средств от ЕС потребует корректировки прогнозов по объемам золотовалютных резервов Национального банка Украины. По итогам года они должны составить порядка 17,5 млрд долл. Однако в действительности показатель может оказаться меньшим.

Нацбанк предостерегает от популизма

О рисках для финансовой системы страны на уходящей неделе предупредила глава НБУ Валерия Гонтарева, оказавшаяся в последние недели под критикой популистов. По ее словам, деньги ЕС - не единственное «вливание», которое может обойти Украину стороной в текущем году.

Чем ближе декабрь с непринятым бюджетом и непроголосованными в Раде экономическими законами, тем призрачнее перспектива получить еще один кредитный платеж - четвертый транш по программе сотрудничества с Международным валютным фондом в размере 1,3 млрд долл.

Это отчасти подтверждают и в самом МВФ. В ноябрьском расписании заседаний Совета директоров Фонда украинский вопрос отсутствует. Появится ли он в расписании на декабрь, станет понятно уже на следующей неделе.

«Украина рискует оказаться без поддержки международных финансовых организаций. К сожалению, мы имеем очень высокие риски, что не получим транш от МВФ в этом году, - сказала глава НБУ. - Риск в том, что структурные реформы, которые необходимы для обеспечения стойкости нашей экономики, проводятся в стране все медленнее и медленнее. Народные депутаты тормозят проведение реформ, которые мы согласовали с нашими международными кредиторами и МВФ. Это и пенсионная реформа, и реформа рынка земли. Но заигрывания с популизмом и политические инсинуации расшатывают макроэкономическую стабильность государства».

При этом в Нацбанке подчеркивают, что свою часть программы реформ и преобразований в банковском секторе выполняют последовательно. Так, на уходящей неделе НБУ продолжил смягчать временные ограничения на валютном рынке, введенные в 2014-2015 годах для стабилизации гривни. В частности, с 23 ноября банкам разрешено осуществлять собственные операции с деривативами на фондовых биржах, банкам-участникам международных платежных систем разрешено покупать и перечислять валюту на счета за пределами Украины по индивидуальным лицензиям НБУ. Банкам-резидентам позволили покупать валюту на межбанковском рынке.

Кабмин убирает преграды

Свой пакет реформаторских решений представил на уходящей неделе и Кабинет министров. На заседании в среду правительство единым постановлением отменило действие сразу 367 регуляторных актов, касающихся разных сфер ведения бизнеса. «Под нож» пошли десятки норм - от анахронизмов вроде необходимости запасаться сеном на зиму до бесполезных согласований при строительстве телекоммуникационных вышек. Одно лишь упразднение запрета на смешивание зерна в элеваторах позволит аграриям уже до 2020 года сэкономить на логистике порядка 10 млрд грн. Заместитель главы Стратегической группы советников при Кабмине Павел Кухта подчеркнул, что 10 млрд грн - это ни много, ни мало 0,5% ВВП. «Мы ставим цель ускорить экономический рост, и вот - одно лишь решение дает нам такой мощный импульс. Представьте, сколько мы можем «нагенерировать» процентов роста только лишь благодаря правильным дерегуляционным решениям», - сказал Кухта.

Также Кабмин усовершенствовал нормы расчета нормативной оценки земельных участков и сократил срок предоставления ведомостей о такой оценке до 1 дня. Обновления коснулись и правил разработки нефтяных и газовых месторождений, некоторые из которых не корректировались с 1984 года.

Следующий шаг правительства - анализ регуляторных актов министерств и ведомств с их дальнейшей отменой. «Даю поручение… Месяц, и мы принимаем еще один пакет решений, разрушающих зарегулированность на уровне министерств», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман, подчеркнув, что приоритетная задача властей - создать условия для развития бизнеса и производства.

Оптимистичная статистика

Ключевым статпоказателем уходящей недели стал отчет Государственной службы статистики о росте промышленного производства. С начала года промышленность демонстрирует положительную динамику - за 10 месяцев она выросла на 1,9%, что соответствует оценкам и прогнозам правительства на этот период. Показательно, что активнее всего росли машиностроение (более 12%) и энергетика (чуть менее 4%) - в связи с запуском программ энергомодернизации и традиционным началом отопительного сезона.

Положительные изменения в деловой активности отметило на минувшей неделе Министерство финансов. По его данным, Украина улучшила свое положение в международном рейтинге уплаты налогов Paying Taxes сразу на 23 позиции, заняв 84 место из 190.

Комментируя результаты рейтинга министр финансов Александр Данилюк отметил: «Мы хотим оставаться 84 из 190 стран? Безусловно, нет. Необходимо существенно упростить администрирование налогов, убрать возможности для коррупции, реформировать Государственную фискальную службу. Это - главные проблемы бизнеса, о которых я слышу на каждой встрече с предпринимателями. Очевидно, что принятие антикоррупционных налоговых изменений - ключевой элемент для развития бизнеса, но нам надо двигаться во всех направлениях. Подход должен быть системным».

Свои инициативы озвучило и Министерство экономического развития и торговли. На уходящей неделе первый заместитель министра Максим Нефедов представил общественности комплексный проект закона о дерегуляции, предусматривающий отмену обязательного использования печатей, упрощение регистрации новосозданного юридического лица как плательщика НДС, упрощение получения разрешений на строительство, а также усовершенствующий процедуру банкротства, защиты прав миноритарных акционеров и выполнения контрактов.

Принятие документа, как подчеркнул Нефедов, позволит нашей стране улучшить позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business сразу на 40 позиций, и уже в 2018 году войти в тридцатку лучших государств планеты в части деловых свобод. Как ожидается, законопроект до конца года пройдет экспертную оценку и, после обсуждения в правительстве, будет направлен в парламент.

Таковы были ключевые экономические события уходящей недели. Следующие семь дней обещают быть не менее насыщенными. Несмотря на то, что пленарные заседания Верховной Рады не запланированы, депутаты продолжат обсуждение выходящего на финишную прямую бюджетного процесса и моделей ключевых реформ по программе МВФ.

Ждет Украину, без преувеличения, историческое событие. Так, 29 ноября будет завершено натягивание арки - безопасного конфайнмента на объект «Укрытие» над четвертым блоком Чернобыльской АЭС. Памятник крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества будет минимум на 100 лет скрыт под толщей металла «Арки», построенной в буквальном смысле на деньги и по технологиям мирового сообщества.

Олеся Сафронова (УНИАН)