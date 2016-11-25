Налоги в странах ЕС: больше всего платят во Франции, меньше всего - в Ирландии (инфографика)
В еврозоне соотношение налогов к ВВП за год снизилось с 41,5% до 41,4%. Отмечается, что налоговое бремя в ЕС и еврозоне не увеличилось впервые с 2010 года.
В странах Европейского Союза в среднем соотношение налогов и социальных взносов к ВВП в 2015 году составило 40% и осталось на уровне 2014 года.
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Об этом свидетельствуют данные Eurostat, передает «Европейская правда».
В еврозоне соотношение налогов к ВВП за год снизилось с 41,5% до 41,4%. Отмечается, что налоговое бремя в ЕС и еврозоне не увеличилось впервые с 2010 года.
Наибольшее в ЕС соотношение налогов и ВВП зарегистрировано во Франции (47,9%), Дании (47,6%), Бельгии (47,5%), Австрии (44,4%), Швеции (44,2%), Финляндии (44,1%) и Италии (43,5%).
По сравнению с 2014 годом, в 2015-м этот показатель возрос в большинстве стран ЕС, а снизился лишь в семи странах, больше всего - в Ирландии (с 29,9% до 24,4%) и Дании (50,3% до 47,6%).
Самые низкие налоговые сборы в прошлом году были в Ирландии (24,4%), Румынии (28%), Болгарии (29%), Литве (29,4%) и Латвии (29,5%).