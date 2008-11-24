Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО проведет два совещаня по энергетическим вопросам: по формированию резерва энергетического угля и расчетов за него, а также совещание о выполнении меморандумов с предприятиями металлургической и химической промышленности и договоренностей с представителями угольной отрасли и аграрно-промышленного комплекса.

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Состоится внеочередное заседание Кабинета Министров Украины.

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В Фонде государственного имущества Украины состоится совещание под руководством председателя ФГИУ Валентины Семенюк-Самсоненко с Ассоциацией союза работодателей и руководителей государственного сектора экономики.

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Cостоится пресс-конференция: "Зерновой рынок Украины: проблемы и перспективы экспорта зерна”. Участники: президент украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко, директор ООО "Нью Ворлд Грейн Юкрейн" Николай Горбачев.

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11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Какой лидер нужен Украине: популист или экономист? Экспертная оценка”. В работе примет участие ведущий политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Как Украине вдвое сократить импорт газа и сэкономить в условиях финансового кризиса до 5 миллиардов долларов США. План действий для Правительства". Участники: председатель правления ГО Альянс "Новая энергия Украины" Валерий Боровик и исполнительный директор Альянса, экс-министр ЖКХ Украины Павел Качур (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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13-30 вУНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Студент страны 2008», посвященная Национальному молодежному Конкурсу «Студент Страны» под лозунгом «Будь ПЕРВЫМ!». Это социальный проект, направленный на развитие молодого поколения, формирование тяги к сохранению, обогащению и развитию национальной культуры, науки и спорта; пропаганду здорового образа жизни; создание возможности молодым людям для представления своих интеллектуальных, творческих, физических и духовных качеств. В пресс-конференции принимает участие председатель оргкомитета конкурса, председатель правления ВМОО "Наше будущее "- Владимир Гавриш (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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15-30 в УНИАН состоится пресс-конференция: «Пищевая промышленность Украины в условиях финансового кризиса». Участники: Олег Юхновский, президент ВОО «Союз производителей пищевой промышленности Украины»; Степан Капшук, ген.директор Ассоциации «Укроліяпром»; Василий Бондаренко, председатель правления Национальной ассоциации молочников Украины «Укрмолпром»; Николай Ярчук, председатель правления НАЦУ «Укрцукор»; Валентина Хоменко, ген.директор Ассоциации производителей табачных изделий «Укртютюн»; Александр Мацко, ген.директор Украинской корпорации «Укрвинпром»; Владимир Демчак, президент Украинской торгово-промышленной конфедерации (ул. Крещатик, 4, конференц-зал)