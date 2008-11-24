Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает возможным не проводить выборы.

Об этом он сказал в интервью “5-му каналу”, которое транслировалась вечером, 23 ноября.

Говоря о необходимости принятия до конца года бюджета, он сказал "в контексте бюджета 2009 года (надо) предусмотреть финансирование, если в этом будет необходимость, досрочных выборов в парламент". И добавил «теоретически еще можно сделать так, чтобы не проводить выборы».

В то же время В.ЮЩЕНКО сообщил, что прилагает все усилия, чтобы парламентские силы вели диалог относительно создания коалиции.

"Если этот диалог не заканчивается результативно, то внеочередные выборы - это ответ, который диктует Конституция", - подчеркнул глава государства.