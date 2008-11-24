В Украине 1,8 млн. абонентов Интернета

Количество абонентов Интернета в Украине на 1 октября 2008 года составило более 1,798 млн., из них домашних пользователей – более 1,425 млн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомстата Украины.

При этом, по данным Госкомстата, количество абонентов Интернет в Украине по состоянию на 1 января 2008 года составляло более 1,374 млн., из них домашних пользователей – 997,2 тыс.

Справка УНИАН. По оценке украинского портала Bigmir)net, который осуществляет мониторинг украинской аудитории пользователей Интернета (уникальных пользователей, сделавших более одного просмотра страницы за текущий месяц и пользователей, которые просматривали страницы в текущем и в предыдущем месяце), размер украинской аудитории пользователей Интернета, по состоянию на 1 октября 2008 года, составлял 9,5 млн. пользователей. По состоянию на 1 ноября 2008 года, количество абонентов составило 10,16 млн.чел.