Ликвидность в ритейле снижается - ”Кредит-Рейтинг”

Рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" отмечает ухудшение ситуации в сфере продуктового и непродуктового сетевого ритейла вследствие снижения ликвидности компаний данного сегмента рынка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства.

По мнению аналитиков "Кредит-Рейтинга", характерной чертой предприятий сетевого ритейла является экстенсивное развитие за счет заемных ресурсов, что при снижении темпов роста розничного товарооборота в условиях ограниченных возможностей по привлечению средств приведет к ухудшению ликвидности предприятий сферы розничной торговли. На предприятиях, занимающихся непродуктовым ритейлом, также окажет негативное влияние сокращение банками потребительского кредитования.

Как отмечают в "Кредит-Рейтинге", в следующем году торговые сети направят основные усилия на поиск источников рефинансирования существующих обязательств, будут компенсировать недостаток средств за счет пересмотра политики работы с поставщиками. Усилия операторов также будут направлены на увеличение эффективности деятельности путем сокращения расходов, закрытия нерентабельных направлений, продажи непрофильных активов. Ограниченные возможности по привлечению средств, а также снижение рентабельности бизнеса могут также привести к изменению структуры собственников ряда компаний, занимающихся розницей.