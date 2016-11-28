С начала года услугами Службы занятости воспользовалось более 150 тысяч работодателей

Количество работодателей, которые в течение января-октября 2016 получали услуги службы занятости, составило 152,0 тысячи (это на 5 тысяч больше, чем в соответствующем периоде прошлого года).

Об этом сообщил заместитель председателя Государственной службы занятости (Центрального аппарат) Сергей Кравченко.

"Сегодня для службы занятости клиент номер один - это работодатель. В течение года мы активно реформируем наши услуги и внедряем структурные изменения. Эти изменения нацелены на то, чтобы сделать наши услуги более простыми и доступными и надеюсь после начала работы нашего нового сайта все работодатели почувствуют это на себе, ведь большое количество услуг будет предоставляться просто онлайн. Хочу подчеркнуть, что с начала года и до октября месяца мы предоставили услуги более 150 тысячам работодателей. Это достаточно большое количество клиентов, однако, убежден, когда заработают новые онлайн сервисы их количество увеличится", - подчеркнул С. Кравченко.

По его словам, одна из ключевых услуг, которую работодатели получают в центрах занятости - это подбор компетентных и квалифицированных сотрудников.

Укомплектовать штат через Службу занятости могут, как небольшие предприятия со штатом всего в несколько сотрудников, так и крупные промышленные заводы. При этом, для службы занятости не существует ограничений по количеству сотрудников, которых необходимо подобрать. Для примера, японский завод "Фуджикура", который недавно был открыт во Львовской области, усилиями ГСЗ полностью укомплектован штатом в 860 человек.

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Подбор работников происходит, как классическим методом анализа резюме и собеседований, так и с помощью "потоковых собеседований" или ярмарки вакансий. То есть, служба занятости организовывает мероприятие для конкретного работодателя и приглашает туда соискателей, которые соответствуют определенным им критериям. Таким образом, работодатель за один день может укомплектовать большое количество вакансий.

ГСЗ также осуществляет обучение работников под заказ работодателя. Что это означает: в структуре Службы занятости действуют 11 центров профессионально-технического образования. После прохождения курса обучения в ЦПТО безработные могут освоить одну из 77 рабочих специальностей под конкретного работодателя. Например, работодатель может дать заказ на обучение 20-х маляров-штукатуров, которые будут учиться в соответствии со спецификой его предприятия и затем будут трудоустроены к нему.

Также работодатели могут обратиться в Службу по подбору работников на временные работы. Кстати, по такой же системе, в Службу могут обращаться и местные органы самоуправления для обеспечения общественных работ.

Трудоустройство военных АТО сегодня, к сожалению, стало проблемой. Однако, уже с сентября текущего года вступили в действие изменения в статью 14 Закона Украины "О занятости населения".

Реализация положений закона будет способствовать трудоустройству участников антитеррористической операции, поскольку в соответствии принятыми изменениями работодателю, который трудоустроит на новое рабочее место по направлению государственной службы занятости указанных лиц сроком не менее чем на два года, ежемесячно компенсируются фактические расходы в размере единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Кстати, компенсация ЕСВ работодателю предусмотрена и после трудоустройства других отдельных категорий населения: инвалидов, одиноких матерей и другие.

Еще большие преференции от государства работодатель может получить, если через службу занятости трудоустроит внутренне перемещенное лицо. Так, в соответствии с постановлением правительства №696, работодатели, которые трудоустраивают переселенцев могут получать полную компенсацию их заработной платы. Вместе с тем, срок трудоустройства имеет как минимум в два раза превышать компенсации зарплаты таким работникам. Например, если трудоустроить лицо из числа ВПО на 10 месяцев, государство будет компенсировать заработную плату в течение 5 месяцев.