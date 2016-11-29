Традиции не меняются: "Хлібний Дар" - №1 в Украине

Мировая известность пришла к ТМ «Хлібний Дар» еще 7 лет назад, тогда впервые авторитетный американский отраслевой журнал назвал водку «Хлібний Дар» сенсацией, которая стремительно вошла в международную алкогольную элиту. Благодаря стабильному росту продаж «Хлібний Дар» на протяжении многих лет соседствует в рейтинге с гигантами Smirnoff и Absolut. Вхождение в этот рейтинг свидетельствует о высоком статусе в международном сообществе игроков алкогольного рынка. Сегодня трудно поверить, что когда-то в 2002 году «Хлібний Дар» был новинкой на рынке. Запуск бренда «Хлібний Дар» происходил в сложных конкурентных условиях, да и сегодня борьба максимально накалена. Тем не менее, лидерство водок «Хлібний Дар» бесспорно. Время показало, сработала ставка на высокое качество и идеальные рецептуры по справедливой цене.

Кроме высоких позиций в международных рейтингах, торговая марка «Хлібний Дар» уверенно сохраняет 1-е место и в Украине. Данные аналитического агентства RTRI подтверждают уверенное лидерство производителя ТМ «Хлібний Дар» - «Национальной водочной компании», на отечественном рынке. «Наибольшая доля алкогольного рынка со значительным отрывом от ближайших конкурентов - это более чем серьезный результат, - комментирует Владимир Остапюк, генеральный директор профильной ассоциации «Укрводка». - Такого высокого показателя не удавалось достичь ни одному производителю, начиная с 2009 года и по сегодняшний день, ни в производстве, ни в реализации продукции».

«Когда мне задают вопрос, как нам удалось выйти на мировой уровень, я отвечаю, что в этой отрасли нет места случайностям, - комментирует Николай Бабич, руководитель производственного департамента «Баядера Групп». – Одним из главных наших направлений является непрерывное развитие и совершенствование всех процессов. Это именно то, чего сейчас ждет от нас современный потребитель: новые интересные предложения и гарантии высокого качества. Мы стремимся давать потребителям лучшее, что только может предложить рынок, ведь высокое качество бренда «Хлібний Дар» проверено годами».

Подтверждают его и международные эксперты. "Хлібний Дар" получил статус одной из лучших водок на крупнейшем в мире дегустационном конкурсе Ultimate Spirits Challenge-2016 в США. Благодаря составу жюри и объективности оценивания конкурс Ultimate Spirits Challenge считается одним из самых авторитетных в мире. В список победителей входит мировая элита алкогольной индустрии, на которую ориентируются крупнейшие закупщики и импортеры алкогольной продукции.

Эксперты удостоили единственный украинский бренд одной самых высоких оценок: "Excellent. Highly Recommended" (Отлично. Наиболее рекомендуема). ТМ "Хлібний Дар" получила наибольшее количество баллов, значительно опередив по показателям другие известные украинские водки, и подтвердила первенство на отечественном рынке. При этом «Хлібний Дар» стал единственным украинским брендом среди 40 финалистов конкурса в своей категории. Кроме того, зерновая водка "Хлібний Дар" удостоена отдельной награды жюри - "3 Star Delicious" и рекомендована для коктейлей. По мнению экспертов, ТМ "Хлібний Дар" обладает чистым и свежим ароматом. Они также отметили интригующие округлые зерновые ноты в послевкусии.