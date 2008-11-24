В Украине установлено 12,5 млн. телефонов

По состоянию на 1 октября 2008 года, в Украине установлено более 12,471 млн. основных телефонов фиксированной связи. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомстата Украины.

При этом 10,817 млн. основных телефонных аппаратов установлены в городах, из них – 8,735 млн. телефонов у населения. Более 1,654 млн. основных телефонных аппаратов установлены в сельской сети связи, из них 1,510 млн. – у населения.

По состоянию на 1 января 2008 года, количество установленных основных телефонных аппаратов в Украине составляло более 12,122 млн., из них 8,598 млн. телефонов были установлены в городе, 1,635 млн. – в сельской местности.

Общее количество таксофонов, которые установлены в Украине, по состоянию на 1 октября 2008 года, составило более 42,8 тыс.шт. При этом практически все таксофоны, установленные в Украине, являются универсальными (позволяют осуществлять звонки не только местные, но междугородные и международные), количество местных таксофонов составило всего 11 шт.

По состоянию на 1 января 2008 года, количество установленных таксофонов в Украине составляло 47,3 тыс.шт.