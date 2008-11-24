По покупательской способности мы на предпоследнем месте в Европе

Исследование компании GfK

В рейтинге покупательской способности Украина заняла предпоследнее место в Европе. По данным исследования компании GfK, посвященному покупательской способности в 41 стране Европы, Украина заняла 40 место, обойдя только Молдову, сообщает Корреспондент.net

На протяжении 2008 года каждый европеец тратил на потребительские товары в среднем 12500 евро. Среднестатистический украинец потратил 1688 евро.

Украинцы могут потратить только 9% от той суммы, которую на потребительские товары тратят немцы, отмечают исследовании GfK Purchasing Power Europe 2008/2009.

За год, по данным исследования, европейцы имеют возможность тратить около 8 триллионов евро. Эта сумма включает государственные платежи (помощь по безработице, дотации на детей, пенсии). Таким образом, средняя покупательская способность на одного человека в Европе составляет 12500 евро. Хотя, в Молдавии, которая замыкает список, наявный годовой доход на душу населения составляет меньше 800 евро.

Первое место занимает Лихтенштейн с покупательской способностью на уровне 45 000 евро в год, за ним следует Люксембург (28 192 евро), далее идет Швейцария (26 842). Германия, со средним показателем в 18 734 евро на человека поднялась с 11 места в рейтинге на 10-е.

В первую десятку также попала Исландия, которая за год спустилась с четвертого места на седьмое. Великобритания же, которая в прошлом году занимала восьмое место, вышла из десятки и попала на 11 место в рейтинге. Но, 10 место теперь заняла Норвегия, выигравшая от колебания курса валют.

По мнению экспертов компании GfK, влияние финансового кризиса даст о себе знать в 2009 году.

В Украине эксперты отмечают значительную дифференциацию в уровнях трат. Наивысшие траты отмечаются в больших городах. Жители Киева имеют 3110 евро номинального дохода на человека. Хотя, два города превысили покупательскую способность киевлян. Это Угледар и город Южный.

Исследование GfK Purchasing Power Europe проводится ежегодно в 40 странах Европы. Расчеты составляются на уровне городов и почтовых зон.

Напомним, что в 2007 году Украина заняла в рейтинге 39 место.