Главное на 24 ноября (день)

Основная новость первой половины сегодняшнего дня касается «газовой» ситуации. "Газпром" подготовил механизм судебного воздействия на Украину за неуплату долгов за газ, заявил сегодня в Лиме журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"У нас все подготовлено", - сказал он, добавив, что в случае необходимости "механизм принудительного возвращения долга будет запущен".

Напомним, Президент РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия готова в случае необходимости заставить Украину вернуть долг за газ через суд. "Это будут меры в рамках административного права, административных полномочий", - пояснил он. Д.Медведев отдал распоряжение председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру взыскать долг за газ с Украины. А.Миллер сообщил Президенту, что украинский долг за российский газ составляет 2,4 млрд долл. Он также рассказал журналистам, что при переходе на рыночные отношения в области поставок российского газа в Украину его цена с 1 января 2009 г. может составить более 400 долл. за тыс. куб м.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал правительству пять дней на решение вопроса с долгом за газ перед Россией. На заседании СНБО 21 ноября он заявил, что проблемы с расчетами за газ начались потому, что правительство не проводило никаких расчетов за поставку топлива. «Хочу предупредить, что такая практика ведет к колонизации Украины», - сказал Президент. Он возложил персональную ответственность на Кабмин за решение этого вопроса.

Между тем, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО настаивает, что «Газпрому» за поставки газа задолжало «РосУкрЭнерго» и Украина к этим долгам отношения не имеет.

Еще одна новость в бюджетной сфере. Министр финансов Украины Виктор Пинзеник убежден, что в ноябре и декабре 2008 года доходная часть бюджета выполнена не будет.

Сегодня он заявил журналистам: «Первый месяц (ноябрь) по доходам в бюджет не будет выполнен… Это мы уже знаем, в декабре тоже».

При этом министр подчеркнул, что виноваты в этом банковская сфера и «другие секторы, которые испытывают кризис».

По его словам, на сегодняшний день ситуация по выполнению бюджета усложняется, и даже те прогнозы, которые делались месяц назад, ухудшаются.

«Уплата налога на прибыль уже показала нам проблемы, по НДС - проблемы», - сказал В.Пинзеник.

Кроме того, он подчеркнул, что ситуация по бюджету 2009 года также будет «не простой», хотя на сегодняшний день нельзя говорить о больших рисках в отношении инфляции.

Напомним, 20 ноября премьер-министр Украины Юлия Тимошенко высказала уверенность, что по итогам 2008 года госбюджет будет перевыполнен.

Новость и в банковской сфере. Наличный курс покупки доллара в понедельник, 24 ноября, в коммерческих банках Киева превысил показатель 6,14 грн., продажи – 6,26 грн.

Курс доллара в обменных пунктах в центре Киева в среднем в первой половине дня составлял: продажа - 6,25 грн./долл., покупка – 6,26 - 6,28 грн./долл.

Напомним, в пятницу, 21 ноября, Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 6,1717 грн. за доллар, снизив его в сравнении с курсом на 21 ноября на 2,9% (с 5,9988 гривни за 1 доллар).

С 28 ноября вступает в силу постановление НБУ о привязке официального курса гривни по отношению к доллару к курсу на межбанковском рынке.

В понедельник, 24 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 6,2000/6,3500 грн.

Однако, по состоянию на 12.00, курс на межбанке составил 6,5000/6,7000 грн.

Есть новость и в строительной отрасли. В Украине с учетом финкризиса до конца года может быть приостановлено строительство около 70% жилых объектов, заявил председатель совета директоров компании «XXI-й век» и председатель совета директоров Украинской строительной ассоциации Лев Парцхаладзе.

По его словам, если принять антикризисные меры, то в среднесрочной перспективе намечается оживление рынка, в частности, общий подъем экономики ожидается не ранее 2010 года, возобновление банковского финансирования – с середины 2009 года.

Л.Парцхаладзе подчеркнул, что после стагнации в 2009 году цены на жилье будут расти умеренными темпами, начиная с 2010 года.

Эксперт считает, что в условиях кризиса необходимо сконцентрироваться на таких направлениях: упрощение разрешительной системы, создание возможности для покупки жилья населением через упрощение ипотечного кредитования, концентрация на крупных масштабных проектах, особенно к Евро-2012, защита отечественного девелопера, строителя и производителя стройматериалов.

Еще одна новость в сфере недвижимости. Президент требует от органов власти обеспечить жилищные права жителей общежитий.

Об этом говорится в Указе главы государства №1073/2008 от 24 ноября 2008 года “О мерах по обеспечению жилищных прав жителей общежитий”.

Президент поручил Кабинету министров Украины создать в двухдневный срок межведомственную комиссию по разработке механизма реализации права жителей общежитий на приватизацию занимаемого ими в общежитиях жилья и подготовке законопроекта о внесении соответствующих изменений в законодательные акты, в том числе Жилищный кодекс, законов Украины «О жилищном фонде социального назначения» и «Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий».

В.Ющенко требует от правительства в месячный срок внести данный законопроект на рассмотрение Верховной Рады.

Министерству юстиции Украины Президент поручил принять в недельный срок меры с тем, чтобы сделать невозможным принудительное выселение жителей из общежитий на период до законодательного урегулирования вопроса относительно механизма реализации их права на приватизацию занимаемого ими в общежитиях жилья.

Также глава государства обязал Министерство внутренних дел Украины в недельный срок принять меры для обеспечения регистрации местожительства граждан, выдачи паспортов гражданам Украины, достигшим соответствующего возраста и проживающих в общежитиях.