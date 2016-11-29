В Беларуси прогнозируют спад ВВП из-за нефтяного конфликта с Россией

ВВП Беларуси из-за недостаточной переработки нефти в 2016 году может снизиться до 97,4 - 97,5%, заявил министр экономики РБ Владимир Зиновский, передает БЕЛТА.

Министр прокомментировал перспективы достижения макроэкономических показателей на конец года. По его словам, они не все будут выполнены в силу разных причин, среди которых как внешние, так и внутренние факторы. "Недостаток переработки нефтяного сырья привел к тому, что мы потеряли ряд показателей, в том числе валовой внутренний продукт", - сказал Владимир Зиновский. Три месяца назад ВВП прогнозировался на уровне 98%. "Думаю, что этот прогноз не состоится в силу того, что нет окончательного решения по покупке нефти в Российской Федерации. Мы прогнозируем 97,4% - 97,5%", - отметил Владимир Зиновский.

Читайте такжеБеларусь переходит на азербайджанскую нефть из-за недопоставок из РФКак сообщал УНИАН, Беларусь намерена повысить цену на транзит российской нефти с 1 января 2017 года на 20,5%. Соответствующие уведомления в "Транснефть" направили "Гобемльтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба". Сейчас вопрос повышения тарифа обсуждается в двухстороннем формате.

Беларусь и Россия никак не могут решить вопрос цены газа, так и поставок нефти. Недавний визит президента РБ в Москву не решил проблемы. Разногласия сторон идут с начала года. Тогда премьер-министр РБ Андрей Кобяков заявил, что тысяча кубометров энергоносителя должна стоить 80 долларов, а не 132 доллара (действующая цена). Долг за поставленный российский газ за первое полугодие составляет более 270 миллионов долларов. Россия сразу заявила, что сократит поставки нефти до конца года на 5 млн тонн (по договору на 2016-2024 гг. РФ должна поставлять 24 млн тонн ежегодно). Беларусь в октябре подняла тариф на транзит российской нефти в 1,5 раза, но потом его отменила. Аналитики считают, что уменьшение поставок нефти в указанных объемах может привести к недополучению белорусским бюджетом сотен миллионов долларов и к ускорению темпов падения ВВП.

Президент РБ Александр Лукашенко подчеркнул: «Мы телепаемся (иначе не скажешь) и уже несколько месяцев не можем договориться по цене на газ. В связи с этим Россия снизила поставки нефти. Мы это воспринимаем как давление, но давления я не потерплю, и белорусы тоже». Президент добавил, что поручил правительству оптимизировать участие страны в интеграционных пространствах на постсоветском пространстве. На днях Лукашенко посетил Азербайджан, где стороны договорились активизировать сотрудничество, в том числе в энергетической сфере.

В октябре премьеры двух стран Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков по телефону подтвердили договоренности вице-премьеров, согласно которым цена на поставку российского газа до РБ остается прежней, однако, по словам белорусской стороны, Россия применит «механизм межбюджетной компенсации», чтобы снизить фактически оплачиваемую Минском сумму. Эксперты полагают, что текущая договоренность просуществует недолго. Во-первых, если РФ пойдет на либерализацию внутренних цен на газ, то потребуются новые переговоры. Во-вторых, контракт «Газпрома» на поставку газа Беларуси истекает после 2017 года, то есть нынешняя договоренность — почти наверняка только на следующий год.