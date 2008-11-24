Главное на 24 ноября (вечер)

Продолжились во второй половине сегодняшнего дня новости в «газовом» секторе. По поручению премьер-министра Юлии Тимошенко делегация НАК “Нафтогаз Украины” срочно отбывает в РФ для выяснения ситуации вокруг газового долга и принятия последующих решений.

Поручение Ю.Тимошенко дала во время встречи с председателем правления НАК “Нафтогаз Украины” Олегом Дубиной. Премьер уверена, что до конца года эти вопросы будут урегулированы.

Она подчеркнула, что Украина готова к осенне-зимнему отопительному сезону. По ее словам, в подземных хранилищах достаточно газа – на уровне 17,5 млрд. куб м. - абсолютный рекорд.

Премьер отмечает, что Украина хочет получить отсрочку на несколько месяцев по оплате газа, который был закачан в хранилища в октябре и еще не использован.

Напомним, 20 ноября Президент РФ Дмитрий Медведев поручил ОАО «Газпром» взыскать с Украины долг по поставкам газа, который составляет 2,4 млрд. долл.

В «Газпроме» заявляют, что готовы к судебным разбирательствам.

Однако, в НАК «Нафтогаз Украины» подчеркивают, что имеют долги исключительно перед компанией RosUkrEnergo, и сумма этого долга «с учетом всех нюансов» составляет около 1,3 млрд. долл.

В этой связи премьер-министр Ю.Тимошенко подчеркнула, что это «не долги правительства Украины, а долги компании RosUkrEnergo, которые остались с предыдущих периодов». «Правительство Украины RosUkrEnergo ничего не должно», - сказала она.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал правительству пять дней на решение вопроса с долгом за газ перед Россией. На заседании СНБО 21 ноября он заявил, что «газовые» проблемы начались потому, что правительство не проводило никаких расчетов за поставку топлива.

Новость в ГМК. Ю.Тимошенко заявляет, что не все предприятия горно-металлургического комплекса выполняют договоренности о выкупе коксующихся углей и поддержке угледобывающей отрасли.

При этом она отметила, что на сегодняшний день предприятия ГМК не выполнили договоренность с учетом заниженных цен на коксующиеся угли.

Она подчеркнула, что Кабмин проанализирует причины невыполнения договоренностей, достигнутых в рамках отраслевых меморандумов, подписанных правительством с предприятиями ГМК и химпрома.

Напомним, 10 ноября Кабинет министров Украины и предприятия горно-металлургического комплекса, профсоюзы, профильные производственные объединения подписали Меморандум о взаимопонимании.

По словам гендиректора объединения металлургических заводов «Металлургпром» Василия ХАРАХУЛАХА, украинские угольные компании уже снизили цены на коксующийся уголь почти на 30%.

Есть новость и в АПК. Президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко заявляет, что правительство должно принять срочные меры, чтобы страна вышла на запланированные 22 млн. т экспорта зерна.

По его словам, на сегодня Украина экспортировала 10 млн. тонн зерна, а согласно балансу может экспортировать свыше 20 млн. тонн. Однако из-за кризиса ситуация на мировых рынках ухудшилась и спрос на украинское зерно снижается.

«Для того чтобы стимулировать украинский экспорт (зерна), нужно немедленно перейти на возмещение НДС экспортерам зерна по заявительному принципу: сегодня подаешь документы на возмещение НДС, завтра получаешь деньги», - сказал он, добавив, что сейчас трейдеры имеют большие задолженности по возмещению НДС. Кроме того, по мнению В.Клименко, тарифы на железнодорожные перевозки необходимо вернуть на уровень 1 января 2008 года. Он отметил, что стоимость услуг по перевозке с начала года выросла почти в 2 раза, тогда как стоимость зерна упала вдвое.

Он подчеркнул, что другие страны, которые являются конкурентами Украины на мировом рынке, начинают стимулировать экспорт зерна. В частности, Россия рассматривает возможность введения субсидии на экспорт зерна в размере 40 долл. за тонну.

Новость в международных отношениях. Украина и Италия достигли принципиальной договоренности относительно включения в проект двустороннего Соглашения в сфере трудовой миграции положений о зачислении страхового стажа, полученного гражданами Украины во время работы в Италии, при определении права на помощь (пенсию). Это сделано по предложению украинской стороны, сообщил журналистам руководитель пресс-службы МИДа Василий Кирилич.

Он уточнил, что такая договоренность была достигнута в ходе украинско-итальянских переговоров по консульско-правовым вопросам, которые состоялись в Киеве 17-18 ноября.

Новость для киевлян. Бесплатные проездные абонементы на все виды транспорта в столице получат, в частности, более 3,5 тыс. врачей и 1,5 тыс. социальных работников, сообщила заместитель главы Киевской городской государственной администрации Ирэна Кильчицкая.

По ее словам, сейчас во всех столичных управлениях проводится работа относительно списков сотрудников бюджетных учреждений, которые, согласно решению Киевсовета от 30 сентября этого года, смогут пользоваться льготами при приобретении проездных билетов.

“Что касается медицинского персонала, мы сейчас заботимся о том, чтобы 3,5 тыс. врачей-педиатров, участковых врачей, фтизиатров медсестер получили бесплатные проездные абонементы на все виды транспорта. Так же это будет 1,5 тыс. социальных работников. Во всех остальных медицинских учреждениях, и я знаю, что так будет в остальных бюджетных учреждениях, но я говорю сейчас о медучреждениях, специалисты, медсестры, врачи, санитарки смогут приобрести проездные талоны в рассрочку на полгода и на три месяца. Т.е. получить эти проездные талоны сейчас, а выплачивать - в течение полугода постепенно или в течении трех месяцев в зависимости от должностного оклада и в зависимости от количества видов транспорта», - сказала И.Кильчицкая.

Напомним, 30 сентября депутаты Киевсовета своим решением определили льготные условия реализации годовых проездных билетов на проезд в наземном и подземном видах коммунального транспорта для малообеспеченных слоев населения и работников бюджетных учреждений социально-культурной сферы. С 4 ноября в Киеве проезд в городском транспорте подорожал в 3-4 раза.

И еще одна новость в банковском секторе. Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 6,2000/6,3500 грн., к 12:00 цены выросли до 6,5500/6,7000 грн., к закрытию ценовые уровни снизились до 6,4500/6,5500 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся на уровне 0,2220/0,2285 грн., а к 12:00 цены поднялись 0,2270/0,2350 грн. К закрытию торгов цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль повысился и составил 27,6116 (+0,0941) руб.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2579/1,2581 долл. США, а к 16:00 выросли до 1,2751/1,2753 долл. США. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 7,7945/7,9935 грн., к 12:00 цены ушли вверх до 8,2665/8,4660 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 8,2200/8,3575 грн.