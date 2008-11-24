Куницын: Работу над созданием СЭЗ в Севастополе надо ускорить

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей Куницын считает, что в условиях кризиса работу над созданием в городе проекта свободной экономической зоны (СЭЗ) необходимо ускорить.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городской государственной администрации, сегодня во время очередного заседания рабочей группы по созданию свободной экономической зоны мэр города, в частности, отметил, что сейчас должны разрабатываться три главных направления: работа над нормативно-правовой базой, подготовка технико-экономического обоснования и суммирование инвестиционных проектов.

Эти направления деятельности рабочей группы, уверен С.Куницын, объединяет один фактор – скорость. «Времени на раскачку нет», – сказал он.

С.Куницын напомнил участникам заседания о недавнем визите в Севастополь делегации Фонда Маршалла: «Иностранные специалисты сказали: работаем в Украине уже больше двух недель, но только в Севастополе услышали конкретные предложения по выходу из кризиса. Фонд Маршалла подтверждает: проект свободной экономической зоны – именно такая мера, а в условиях возможного дефицита бюджета – вдвойне».

«Понимание руководства страны есть, этот проект важный – в Севастополь должны прийти инвестиции, тем более, что есть и наработки, и потенциал, и опыт, и желание», – сказал С.Куницын.